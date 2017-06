“Ya no nos pueden brindar un lugar seguro”

La decisión se había dado a conocer el año pasado • El vicepresidente de Los Lobos salió al cruce de comentarios en redes sociales que hablaban de una prohibición comunal • Arremetió contra las picadas ilegales, que fue uno de los motivos para dejar de realizar el evento en la ciudad.

En la semana surgió en las redes sociales una discusión respecto de si se iba a efectuar o no el Encuentro de Motos este año en la ciudad. Y es que el año pasado se había anticipado que era la última edición en el parque municipal por distintas situaciones que se habían dado. Pero una publicación, que se atribuyó finalmente a un malentendido, volvió a poner el tema en el tapete.

Damián “Vasco” Lacoste, vicepresidente de la Agrupación Los Lobos confirmó finalmente que no se va a realizar el encuentro de motos en la ciudad, tras una reunión que mantuvo en el municipio el pasado viernes.

“Fuimos convocados por la municipalidad ante una situación que se dio por las vías de internet donde se corrió el rumor de que la comuna negaba el evento de las motocicletas. Salieron algunas expresiones, por ahí se divulgó mal el tema pero la realidad es que la Agrupación ya tenía decidido desde el fin de la edición número 19° en el 2016 que en Mercedes no íbamos a hacer más el encuentro por una cuestión de seguridad vial y porque no queremos coparticipar que un 50% de la población esté de acuerdo con algo y el porcentaje restante con algo totalmente distinto”, expresó Lacoste.

Además, resaltó que “no hay ordenanza municipal o decreto que prohíba hacer el evento. Sí hay una norma provincial después del tiroteo en Luján que le prohibió a Mariano Flyn hacer su evento, y que después salió a decir esto. Pero la realidad es que la decisión la tomamos nosotros en votación y como cúpula de manera institucional, como estamos reconocidos en la municipalidad” aclarando la publicación en las redes que aseguraba que ‘por un decreto’ el municipio lo había prohibido. Y aseguró que “no hay contrariedades entre el municipio y la Agrupación. Se va a buscar aclarar esto porque realmente hubo un acuerdo en no hacerlo a fin del evento del 2016”.

Una decisión tomada

En su momento, se informó también en la palabra del propio Lacoste de esta decisión por algunas situaciones poco agradables que se dieron en el marco del encuentro del año pasado, pero que nada tuvieron que ver con el evento en sí. Sin embargo, por las vinculaciones que la sociedad realizaba, se llegó a esta determinación.

“Nosotros en su momento remarcamos que no podía haber un manejo en lo que es la seguridad vial y toda esa situación que se produce en la avenida 40, que todos los vecinos saben y que incluso en su momento salí a denunciar. Esta problemática sigue sin poder manejarse, siguen ocurriendo picadas todos los viernes en la ruta 5 frente a Agrale. Aclaremos que no estoy en contra de las picadas, pero sí de las picadas ilegales. Yo apoyo que se realicen en un establecimiento donde se pueda dar seguridad a cada uno de los participantes, y no en la ruta porque en cualquier momento vamos a tener que lamentar un fallecido”, opinó Lacoste y manifestó que “teniendo en cuenta que colateralmente y por la emoción del motociclismo los pibes se juntaban en la 40 a arruinarle la paciencia a todos los vecinos, a faltarle el respeto a la seguridad, a la cúpula del sistema y la organización, y siendo irrespetuosos de la manera que son, nosotros no queremos pagar los platos rotos. Queda en manos de los mercedinos si en algún momento Los Lobos, como nacimos acá, volvemos a realizar un evento en Mercedes. Somos concientes de que ya no nos pueden brindar un lugar seguro tanto para el motociclista, como para el que lo viene a ver y tampoco para la sociedad, no lo vamos a hacer. La culpa es de la sociedad que permite este vandalismo y no se hace nada”.

Pa’ otro lado

Sin embargo, Los Lobos seguirán festejando y este año se realizará el 20° Encuentro de Motos. Aunque en La Plata.

“Estuvimos viendo la posibilidad de hacerlo cerca de Mercedes, pero la realidad es que ningún establecimiento brinda las prestaciones necesarias para el motociclista como el parque”, lamentó.

Sin embargo, sostuvo: “Nosotros tenemos diferentes sedes en el país, y también en otros países. El próximo encuentro se va a realizar en la sede de La Plata, el tercer fin de semana de marzo. Nuestros participantes de La Plata, como institución, ya han estado manteniendo reuniones para poder tener los permisos y todo lo necesario para poder llevarlo a cabo de la misma manera que se hacía acá”, sostuvo.

“Nosotros tenemos veinte años de trabajo, no solo de encuentros, porque también hemos realizado muchos eventos solidarios que no salimos a publicar en todos los diarios, pero se sabe bien que los hemos hecho. Lamentablemente estas picadas en la 40 no las van a poder sacar porque falta decisión. Están faltándole el respeto a todo el mundo”, indicó.

Por otro lado, expresó: “Si me preguntan cómo terminar con esto, la respuesta es esta: poner un picódromo legal, donde los pibes preparen las motos, tengan competencias, tengan premios y así sacarlos de la ruta y que se dejen de faltarle el respeto a la seguridad, a la fuerza y a los vecinos que no los dejan dormir o no los dejan circular tranquilos. Nosotros nos vamos gracias a estos 300 pibes, la ciudad se quedará con ellos porque les permitió y les permite seguir así”.

Hay medidas ¿o no?

Consutadas diferentes fuentes respecto de las picadas ilegales que se producen en distintos puntos de la ciudad, pero con mayor frecuencia en las colectoras de la Ruta Nacional N° 5, promovida por jóvenes de nuestra ciudad y que convocan también a otros de ciudades vecinas, no se vislumbra una solución concreta a la brevedad.

La discusión está puesta en la jurisdicción. ¿A quién le toca intervenir? Y eso los pibes lo saben bien y lo aprovechan.

Distintas fueron las estrategias que se pretendieron poner en práctica infructuosamente. Se sabe que algunos funcionarios plantean erradicar estas prácticas y se está trabajando sobre un plan integral que adelantaron – en principio – no incluyen la realización del famoso picódromo que los mismos organizadores de estos eventos ilegales plantean a la hora de justificar su accionar.

Trascendió incluso que uno de los presuntos organizadores de estas picadas – que se divulgan abiertamente en las redes sociales – habría sido citado a comparecer ante el Juzgado de Faltas por esta actividad.