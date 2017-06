Por Whatsaap, Mosso se enojó con Bisso por una reunión

El vecino que trabaja en acciones referidas a los corredores viales, mostró su descontento por la suspensión del Ministerio de Transporte • Arremetió contra un funcionario provincial • Bisso aseguró que fue por cuestiones de agenda.

Un audio singular fue enviado a los diferentes concejales de la ciudad, y en el recorrido se viralizó mediante la red social de Whatsaap. En el mismo, Carlos Mosso, contaba que se tenía previsto una reunión con el Ministerio de Transporte pero que fue suspendida y ello generó todo un malestar.

Dirigiéndose a presidentes de bloques del Concejo Deliberantes, indicó que “recién me acaban de llamar del Ministerio de Transportes explicándome una situación que les quiero transmitir. Lo hago de esta manera porque imagino que se va a viralizar y no quiero que se desvirtúe lo que digo” y agregó que “el Ministerio de Transporte tiene la modalidad o la obligación de informar cada reunión que tiene, cada gestión de reuniones con distintos municipios informarle a las áreas correspondientes de la provincia, y lo van derivando a los funcionarios de cada sección electoral. En este caso, cuando llegó a la consulta de alguien que no conozco personalmente, solo de nombre, Ezequiel Bisso quien habló con el Ministerio y dijo que la intención era muy buena, que me conocía a mí, que me pasaran su teléfono para que yo me contacte con él, pero que él estaba recabando mayor información para que la reunión se haga más adelante”.

“En resumen, la reunión de mañana que tanto me costó conseguir, está suspendida. O en realidad, por lo que entiendo y me expresaron, hasta que el señor Bisso entienda que es el momento oportuno”, remarcó.

Y luego, manifestando que estaba en conocimiento que el audio “iba a llegar” hasta Bisso se dirigió directamente a él señalando: “La verdad esto no me gustó nada. Posiblemente sea como funciona la parte política entre provincia y Nación, una modalidad que no comparto porque no estoy acostumbrado a esto, no vivo de esto, no gano más que dolores de cabeza; dejo muchos días de laburo para preocuparme por el ámbito local y nacional con el tema de las rutas. Es la primera vez que me pasa esto, aunque he pasado cosas peores en la década anterior. Me cayó como un balde de agua fría y no estoy para nada contento. No te voy a llamar, aunque podría conseguir su teléfono y me parece que por cortesía vos me tendrías que llamar a mí”

“Lamento mucho esto y tendré que agarrar mi agenda, reorganizar mi trabajo y calculo que no va a haber intenciones de reunión por lo menos de parte mía”, cerraba la comunicación.

Agenda de trabajo

El destinatario real del mensaje, el coordinador de asuntos municipales de la primera sección electoral por la provincia de Buenos Aires, Ezequiel Bisso se mostró sorprendido por la situación. “No tengo el agrado de conocerlo al señor Mosso, espero poder hacer próximamente. No he recogido malas apreciaciones sobre él ni hacer una evaluación sobre su persona. Lo que es seguro es que yo no ‘volteé’ ninguna reunión, no tengo la potestad, ni la aptitud muchos menos la voluntad de hacerlo. Lo único que se hizo fue que desde el Ministerio le dijeron que a él que se tenía que respetar un poco más la agenda en común que venían trabajando entre Nación, provincia y municipio, y que si bien todas las propuestas que él podía tener eran válidas, loables, y genuinas no podían hacer nada en la ciudad sin el aval del intendente y que el mandatario no podía estar ajeno a eso”.

Además, sostuvo que “cuando las tres patas entendieron que no se estaba respetando la agenda de trabajo común, que tanto cuesta adquirir y consensuar, dijeron esperar, sumarla a la agenda e ir asignando prioridades. No fue más que tratar de respetar eso”.

Por otra partes, volvió a expresar: “No tengo nada contra el señor Mosso, y no me metería a hacer una cosa de esas porque sé lo que es que te lo hagan, y además no está en mi naturaleza hacerlo” y en cuanto al audio que circuló por la red social sostuvo: “Hay tantos audios que se viralizan donde se dicen cosas de mí, que cuando uno está tranquilo de lo que está haciendo la verdad no te preocupan. Sé cuáles son mis limitaciones, y siempre van a decir cosas de uno cuando se están tratando de hacer cosas. Yo sigo tirando para adelante”.

Para Bisso, “puede haber algún tipo especulación, no digo que sea este el caso, pero cuando se llega a estos tiempos, donde se viene una nueva elección empiezan a suceder cosas que uno se queda pensando. Yo tengo un compromiso con mi ciudad, donde están creciendo mis hijos, y lo que quiero es dejarle una ciudad un poco mejor para ellos. Que salgan audios pegándome, la verdad no me preocupa”.

Finalmente, en cuanto a si pensaba dialogar con Mosso como se lo plantea en el audio, Bisso señaló: “Pensaba llamarlo la semana pasada, cuando recibí el audio. Tengo su teléfono, porque me lo pasó un concejal, y en cuanto tenga el tiempo para llamarlo y poder hablar bien con él lo voy a hacer”.