Torneo de Fútbol Femenino: Vélez y El Frontón comparten la punta

Con muy buenos augurios y realidades había arrancado hace quince días, el Torneo de Fútbol Femenino que organiza la Liga Mercedina de Fútbol. De esta manera su cumplió con un sueño que se vino agrandando desde hace algún tiempo que insistió hasta lograr que las mujeres -algo impensado pocos años- atrás tuvieran una competencia oficial donde pudieran demostrar lo que ya no sorprende a nadie, y que es ver a las niñas dándole con los botines a la pelota.

Esa primera jornada, reservada a la Primera División, había dado como resultados los triunfos de El Frontón, Vélez y Envión que picaron en punta

►Sub 13, Sub 15 y Sub 17

Siendo esta la primera temporada, las autoridades de la LMF, dispusieron que los equipos jueguen cada cinco días, así que por esa razón, en la segunda jornada, siete días atrás se jugó la primera fecha de las categorías juveniles.

►Primera División

Ayer, domingo, cumpliendo entonces con la agenda programada, se jugó la Segunda Fecha del Torneo de fútbol Femenino de Primera División, donde se repitió la imagen que primó desde el primer día, con tribunas con bastante público, preferentemente femenino, pero sobre todo, conformado por familias, quienes esta vez aprovecharon un día no tan frío y con mucho sol.

Los tres encuentros se jugaron en la cancha del Club estudiantes, y tienen el siguiente resumen, que dejó liderando el torneo al Club Vélez Sársfield y a El Frontón de Giles.

Vélez Sarsfield 2

Defensores Juniors 0

Vélez (2) Celeste Ascona, Lidia Balzategui, Camila Coradino, Carla Del Gesso, Andrea Frabasile, Gisele García, Soledad Gira, Melany Gómez, Karen Gómez, María Lizardo, Florencia Lucero (1 gol), Sonia Luciani, Rocío Ponce, Magdalena Ruiz (1 gol), Sol Siri, Clarivel Valdivia, Brisa Viñez, Verónica Valdivia CT: Alfonso

Defensores (0) Gabriela Barrera, Maribel Carihuara, Tamara Echaire, Keyla Guerra, Jorgelina Landini, María López, Brenda Marino, Claudia Martínez, Valentina Moreno, Jésica Romero, Agostina Delos, Brisa Rodríguez, Milagro Vemosca CT Lucía Agüero

Club Mercedes 1

Club Unión 0

Mercedes (1) Valeria Alomar, Florencia Arzamendi, Ana Laura Brea, Martina Centeno, Carla García Batista, Milagros Gauna, Gisela Hillcoat, Julia Kosicki -1 gol-, Lucía Laporte, Yanina Leiva, Natalia Martín, Yesica Noceti, Luján Parreño, Manuela Reyumendi, Loana Russo, Eleonora Sampol, Micaela Vola, Agustina Zunino, Juliana Zunino CT: Mariana Saboredo

Unión (0) Mercedes Carabajal, Analía Carballo, Guadalupe Colombo, Verónica Dubertti, Eva Mirta Dubertti, Yésica Dubertti, Romina Dubertti, Belén Espinoza, Lucrecia Gamarra, Verónica González, Estefanía Jofré, Milena Larroque, Ailén Leyes, Belén Pedraza, Daiana Suárez, Marilina Tagua CT: Debiase, Tomás López

El Frontón 1

Estudiantes 0

El Frontón (1) Agostina Bustos, Danila Soledad Cano, María Lorena Cepeda, Delfina Salomé Díaz, Laura Cecilia Fernández, María Victoria Funes, Malena Soraya Gaitán, Yuliana Mabel Ifrán, María Venesa Itúrrioz, Josefina Muñoz, Andrea Luján Pacheco, Yamila Soledad Pacheco, Marina Ayelén Prado -1 gol-, Marianela Sorensen, Teresa Vallejos CT: Jonathan Pacheco

Estudiantes (0) Cintia Magalí Aranda, Paola Daniela Barraza, Cintia Namir Brehinier, Sofía Cárdenas, Anabella Mercedes Crivella, Guillermina Crivella, Eliana Elizabeth Damele, Vanesa Valeria Díaz, Mariana Sofía Funcia, Camila Alicia Gauna, Pamela Roxana Leiva, Carolina Martínez, Julieta Magalí Olivieri, Tatiana Lorena Quiroga, Liliana Beatriz Rodríguez, María Guadalupe Rojas CT: Berro y Noemí Pollero

►Lo que viene

El próximo domingo se jugará la segunda fecha de los Torneos Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

Dentro de quince días, se disputará la tercera fecha del Torneo de Primera con la siguiente agenda:

Defensores-Club Mercedes, Envión –Vélez, Unión-Estudiantes; en cancha de Defensores