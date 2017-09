Valenzuela: “Nunca perdimos la esperanza”

5 Shares

Esta semana se conoció el escrutinio definitivo y la agrupación vecinal logró el 1,52% de votos (600) y volvieron al ruedo • Mientras continúan presentando proyectos ante el HCD se preparan para iniciar una nueva campaña de cara a octubre.

Las PASO hasta hace unos días le habían dejado un sabor amargo a uno de los grupos vecinalistas de la ciudad: el MIC. El recuento provisorio de votos hacían pensar que no se había superado la instancia y abandonaban la carrera hacia octubre. Pero finalmente, el miércoles con el escrutinio definitivo se conoció que alcanzaron el 1,52% de votos (600) y volvieron al ruedo.

El primer candidato a concejal de la fuerza, Hugo Valenzuela señaló: “Sabíamos que teníamos que esperar el 1° de septiembre para tener noticias sobre cuál fue nuestro resultado. Cuando se informó que se cerró el escrutinio de la primera sección electoral nos enviaron una notificación de los votos, y en un principio parecía que quedábamos afuera. Después resultó que faltaban escrutar alrededor de 50 mesas y la de extranjeros. El miércoles a la tarde nos llegó una cédula de la Junta Electoral informando que teníamos que volver a presentar toda la documentación para participar en octubre”.

Valenzuela destacó que el grupo nunca había perdido “la esperanza de pasar pero los números no nos daban. Teníamos dudas sobre lo que podía pasar y de a poco se nos iba la fe. Muchas radios nos habían preguntado qué pasaría con los votos nuestros, entonces, en octubre. Y siempre aclaré que no eran nuestros, eran de la gente y que los vecinos iban a elegir a quién votar. Pero nosotros no íbamos a hacer una bajada de línea ni íbamos a apoyar a nadie en particular”.

Ya sabiendo de su próxima participación en octubre Valenzuela se refirió a lo que vendría: “nosotros vamos a seguir trabajando como siempre. Primero nos tocó toda la parte de los papeles, ahora vendrá la tarea de recaudar fondos para la campaña ya que no contamos con el aval que tienen los partidos grandes; tenemos que comprar las boletas, empezar con la campaña. Es un trabajo lindo y desgastante”.

“Vemos que el Estado municipal no da respuesta a los vecinos que pagan sus impuestos. Por eso nos presentamos como una alternativa para ser las voces de ellos dentro del Concejo Deliberante”, sostuvo y agregó: “La elección se polarizó mucho y se está polarizando nuevamente. Pero vamos a seguir trabajando”.

Encaminado

Más allá del resultado, que finalmente les permite competir en octubre, el MIC siguió trabajando presentando proyectos como peticiones particulares en el HCD.

El viernes, Valenzuela entregó el último trabajo. Se trata de un proyecto para crear en la ciudad una Oficina Municipal de Atención al inquilino y consorcista. El mismo tendrá – de ser aprobado – la función de brindar atención y asesoramiento legal a los inquilinos en su relación con la parte locadora, promover la participación del municipio en la protección de los derechos del inquilino; ofrecer una instancia de conciliación voluntaria para problemas suscitados en esa relación; recibir reclamos de inquilinos hacia propietarios y/ o inmobiliarias; brindar herramientas de financiación a inquilinos que carezcan de garantías necesarias para el acceso de alquiler y dictar un reglamento interno de funcionamiento y procedimiento.

Además, la idea es que la oficina sea gratuita y funcione a cargo de un letrado matriculado en el Colegio de Abogados.

En tanto, se destaca que la instancia de conciliación voluntaria deberá tener un reglamento fijado por la propia entidad, respetando los principios de inmediatez, gratuidad, confidencialidad e informalidad.