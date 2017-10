Valenzuela: “La jornada electoral viene muy bien”

El candidato a concejal en primer término por el MIC, Hugo Valenzuela concurrió a sufragar a la escuela Vamos Creciendo, por la tarde.

El candidato a concejal en primer término por el MIC, Hugo Valenzuela concurrió a sufragar a la escuela Vamos Creciendo, por la tarde.

En su encuentro con los medios expresó: “la jornada electoral viene muy bien. Al principio tuvimos problemas porque no nos llegaron boletas desde el Correo para una mesa pero lo solucionamos rápidamente. Los chicos están desde temprano fiscalizando en distintas escuelas. A mí me tocó trabajar hasta las 14 horas así que me incorporé por la tarde. La información que tengo es que está todo bien”.

“Ahora empiezo a recorrer las escuelas donde no tenemos fiscales y estamos viendo donde nos reuniremos porque no tenemos local partidario. Nuestro comité es el cara a cara con la gente. En agosto estuvimos en mi domicilio”, concluyó