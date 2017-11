Ustarroz se posiciona para presidir el PJ local

Existen diversas negociaciones y todas apuntan que el intendente logrará conformar la unidad partidaria • Selva anunció un acuerdo con Perazzo pero advirtió: “sino nos llama La Cámpora, vamos a acordar”.

Selva anunció el jueves –en su reunión con la agrupación- que ya había sellado un pre acuerdo con Pablo Perazzo para definir listas en el PJ. Pero también destacó: “sepan que si nos llaman, también vamos a acordar con La Cámpora”, y muchos se sintieron molestos.

Selva tiene intenciones de renovar como presidente, pero él es el único que cree tener los laureles para ello.

Ustarroz ha venido manteniendo reuniones con distintos sectores aunque aún no hubo un cruce personal con Carlos Selva. Pero en casi todos las reuniones dejó en claro su voluntad de presidir el justicialismo y nadie hasta el momento puso reparos en ello. Ha preferido mantener lejos a los medios, y se ha llamado al silencio en torno a esto. De hecho es uno de los pocos dirigentes que no ha realizado declaraciones públicos en torno a la presidencia del PJ a pesar de haber participado en numerosas reuniones.

Juan Pablo López Baggio –uno de los primeros en hablar de la cuestión partidaria- esta semana sostuvo: “Mi vocación está puesta en ser parte del Partido Justicialista, que tiene que ser un pilar para obtener un triunfo en el 2019. Y eso se logra con un peronismo más unido y consecuente con los compañeros que tienen responsabilidad de gestión. La elección de autoridades partidarias no debe ser un obstáculo, por el contrario tiene que ser el inicio de un camino sin desmembramientos y de consolidación sobre bases fundacionales. Me toque a mí o le toque a cualquier otro compañero, creo que es el gran desafío para quien comande el Consejo del Partido de los próximos años”. Con lo cual queda en claro que la agrupación Casa Joven se encolumnaría detrás de Ustarrroz como presidente del PJ.

Encuentros

Antes de reunirse con Selva, el contador que encabezó la lista del Frente Justicialista Cumplir mantuvo un encuentro con el intendente. Allí hablaron de todo: la gestión, los resultados electorales y la cuestión partidaria. Perazzo le recordó a Ustarroz que él es congresal y tiene intenciones de renovar el cargo.

Lo mismo le habría dicho Perazzo a Selva quien no dudo en confirmarle el lugar. Lo que no queda en claro es cómo hará el ex intendente para asegurar el lugar en caso que no haya acuerdo.

Asimismo, según se supo, existirían reuniones entre los distintos sectores gremiales en busca de consolidar unidad para integrar la lista del Consejo del Partido aunque –sostienen- aspiran a que no existan internas: o sea que se llegue a consenso de lista única.

A eso se le suma que Ustarroz ya habría hablado con Mariano Castelucci –líder de la Agrupación Arturo Jauretche- razón por la cual solo Selva restaría definir. El problema radica en que Selva querría ser presidente nuevamente. Y eso –para Ustarroz- sería innegociable.

Casualmente en la semana el propio Juan Carlos Benítez –a quien nadie le cuestiona su pertenencia partidaria- salió a opinar al respecto: “Yo creo que en los distritos el poder del PJ lo tiene que tener quien gobierna en el distrito, sino se forman poderes paralelos. Hay una debilidad, les puede gustar o no, pero creo que es así” dijo y afirmó que Ustarroz “creo que es el más indicado para presidir el PJ”, dijo.

Definiciones

Esta semana se concretaría la lista y se sabrá si en Mercedes hay lista única o más de una. Muchos afirman que Selva está amenazando con ir a internas si no le dan la presidencia, pero solo es una puesta en escena. “No hay nadie que esté dispuesto a dar esa pelea”, sostienen. Razón por la cual es casi seguro que –en el PJ local- habrá fumata blanca. Y la lista será encabezada por Juan Ustarroz.