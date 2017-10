Ustarroz: “Cada elección es un momento para poder reafirmar nuestra democracia

El actual intendente de la ciudad de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz, concurrió a votar esta mañana y en una charla con los medios destacó la jornada democrática

El actual intendente de la ciudad de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz, concurrió a votar esta mañana y en una charla con los medios expresó: “Hoy es un día realmente hermoso y muy importante, porque cada elección es un momento para poder reafirmar nuestra democracia, ojalá que todo salga muy bien”.

Además destacó que “a nivel local la campaña limpia ha sido muy bien recibida por todas las fuerzas políticas, y estamos como en las Paso viviendo una elección muy tranquila, como debe ser” y agregó “como Intendente, me pone muy orgulloso que las fuerzas políticas que representan a todos los mercedinos coincidamos y llevemos adelante esta propuesta”

Por otro lado expresó “las elecciones son momentos muy apasionantes para los que creemos en la política como herramienta de transformación y me parece importante que la gente participe de la democracia a través de las votaciones”.

Al ser consultado como seguía el día, el intendente respondió: “La jornada sigue recorriendo escuelas, visitando fiscales, saludándolos, agradeciéndoles por el trabajo que realizan, sabiendo que el mismo es un trabajo muy importante, por eso es digno de destacar; se levantan temprano, ofrecen su tiempo y garantizan que todo salga bien. Por es uno humildemente lo que trata de hacer es reconocer todo esto”.

También se le preguntó por posibles faltantes de boletas, a lo cual indicó: “Lo único que escuché hoy temprano fue el faltante de boletas en algunos lugares, esto no se debe a una cuestión local, sino más bien provincial, donde evidentemente va a haber una elección muy reñida muy pareja. En las Paso hubo cosas que no se correspondieron, que se hicieron por parte del oficialismo, que esperemos no vuelvan a suceder, porque sea cual sea el resultado siempre hay que respetar la voluntad popular que es la que decide en las elecciones”.