Ustarroz: “Vamos a buscar todos los consenso necesarios”

3 Shares

El referente local de Unidad Ciudadana e intendente reconoció la derrota electoral poco después de las 21 horas • Convocó a “no dramatizar” los resultados y comenzar a trabajar para hacer crecer el proyecto que representan.

Ya con un importante número de mesas escrutadas, el referente local de Unidad Ciudadana y actual intendente de la ciudad, Juan Ustarroz mantuvo un encuentro con la prensa donde se refirió a los resultados.

En primer término se refirió a la jornada a la que calificó de “ejemplar” y felicitó a “todas las fuerzas políticas que han participado de esta contienda electoral donde, como debe ser, todo transcurrió con total normalidad lo que es muy bueno. Además, agradezco que todas las fuerzas se sumaron y cumplieron con la propuesta de la campaña limpia”.

Luego, se refirió al resultado que “a estas alturas es claro, categórico y concreto. Hay una victoria del Frente Cambiemos y quiero felicitar al doctor Comesaña y a toda su lista que hizo un trabajo muy bueno. Hoy estamos en una realidad, para la composición del Concejo Deliberante de seis concejales de Cambiemos y tres de Unidad Ciudadana. También hago extensivo el saludo a todas las otras fuerzas que no lograron, pese al esfuerzo, los votos necesarios para ingresar al HCD”.

“Uno desde lo político, y este resultado, ve una señal concreta de que se han cometido errores, que hay que ampliar más la base política del Frente; pero tampoco hay que dramatizar los resultados de una elección de medio término. Creo que este espíritu que uno percibe en la ciudad hay que traducirlo rápidamente en el día de mañana porque hay que seguir trabajando con toda la fuerza, con mayor apertura, convocando a todos los sectores para poder aunar fuerzas y resolver los problemas que tenemos que ciudad”, manifestó y añadió que “uno ya venía venir el resultado después de las PASO, que son una encuesta donde el pueblo se expresa y uno desde el análisis macropolítico ve que hay una elección que evidentemente se ha nacionalizado; donde Cambiemos ha tenido un resultado muy favorable en lo que es el interior y Unidad Ciudadana ha tenido un resultado favorable en el conurbano. A nivel provincial, de momento el resultado es incierto y a nivel local preferimos reconocer, como corresponde, la derrota porque hay que verlo y comportarse. Mucha gente de este espacio se esforzó y trabajó mucho; de hecho hemos logrado subir algún punto como el objetivo. Pero no estaba lejos de los pronósticos este escenario y ahora corresponde seguir trabajando y corregir los errores que hubo para mejorar la ciudad para todos los vecinos”.

En cuanto a la mayoría que adquiere a partir de diciembre la oposición en el HCD y la labor que se desarrollará desde el Ejecutivo, señaló: “vamos a buscar todos los consensos necesarios con el bloque de Cambiemos, queda además Carlitos Milhomme por 1País y vamos a tratar de lograr trabajar en conjunto. De hecho el gran tema que vamos a tener el año que viene es la ordenanza de zonificación que creo que es un tema que compromete al futuro de la ciudad y que hay que trabajar de manera seria, profesional y constructiva. Tengo esperanza de que vamos a poder arribar a acuerdos, porque creo que las mayores diferencias que tenemos son los tiempos pero que tienen que ver también con el funcionamiento de cada institución. Vamos a avanzar en la gestión y a aunar fuerzas para que la ciudad siga creciendo con obras, prosperando y mejorando en servicios. Creo que vamos a ser capaces de trabajar con la nueva realidad que se viene”.

A la militancia

Posteriormente, Ustarroz habló para la militancia con un claro y emotivo mensaje para todos los que acompañaron el trabajo del último tiempo. “Quiero ser claro. Este contexto y resultado es muy parecido al de 2013, con un Massa que era una ola y nos tapó. Hoy pasa lo mismo: fue una ola que nos tapó. Pero Rodolfo Walsh decía que el mar es como el pueblo, parece que se va y siempre está volviendo. Y acá está el pueblo de Mercedes, ustedes. Vamos a tratar de seguir trabajando incansablemente por nuestro pueblo, de ser mejores, de corregir aquello que por ahí desde lo político hay que corregir, ampliar y creo que esa es la humilde estrategia que hay que llevar de cara al futuro”, manifestó y añadió: “Hay que reconocer que cuando uno se involucra tanto en el gobierno y la gestión pierde mucho tiempo para estar con el vecino, el referente de barrio. Quiero agradecerles de corazón a todos los referentes barriales que hoy con mucha alegría y compromiso salieron a poner la cara, como siempre, y pedir que nos acompañen. Subimos un poco, y le decía a muchos que lo más importante es el 23 de octubre, no el 22. Yo tenía un diagnóstico crudo, muchos me trataron de pesimista. Para los vecinos y el bienestar de todos es por lo que vamos a trabajar por dos años más, y por sobre todo por los que más lo necesitan”.

Además, le anticipó a la militancia que ahora vendría un gran esfuerzo para “que el año que viene podamos abrir siete nuevos jardines de paso de primera infancia en los barrios”.

“No todos los días son peronistas, de sol; también hay días de tormenta. Sé que en muchos lados nos faltó llegar con respuestas. Pero tengamos la entereza de saber que el mensaje que dio el pueblo de Mercedes no lo tomo en términos dramáticos, sino como mayor fuerza para hacer las cosas mejor, para llegar a los lugares a dónde no llegamos; para garantizar y ampliar más derechos, para mejor la gestión de nuestra ciudad. Y esto se hace de una sola manera: un proyecto colectivo, popular y que se compone de hombres y mujeres de bien, honestos y con ganas de trabajar y transformar la realidad”, manifestó ante el aplauso cerrado de los militantes y vecinos que se acercaron y agregó: “somos herederos de una tradición política, de un ejemplo de lucha que es ejemplo de resistencia, construcción de una patria más justa, más libre y más soberana; que le ha dado más oportunidades a nuestro pueblo. Y en esa tradición de militantes nos inscribimos. Vamos a seguir trabajando, luchando y mejorando. Y el 23 de octubre es un día de inicio de un proyecto que, no tengo la menor duda, va a crecer sobre la base de cada uno de ustedes. Todos tenemos una gran responsabilidad: la de sabernos humildes y sabios en la derrota y poder desde ahí construir y proyectar las políticas como lo que es: una herramienta de transformación y de servicio a nuestro pueblo”.

Una vez finalizado el discurso, Juan Ustarroz junto a Matías Dematei, Santiago Altube y Mariana San Martín salieron caminando por la avenida 29 hacia el comité de la Unión Cívica Radical para saludar a los referentes del espacio Cambiemos por la victoria obtenida en los comicios.