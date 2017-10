Unidad Ciudadana acusa al Gobierno de crear “un clima de intranquilidad alrededor de las elecciones”

Los candidatos Jorge Taiana y Leopoldo Moreau, junto los apoderados Graciana Peñafort y Gerónimo Ustarroz, brindaron una conferencia de prensa para informar a la sociedad sobre las irregularidades que instala el gobierno.

Los candidatos de Unidad Ciudadana Jorge Taiana y Leopoldo Moreau y los apoderados Graciana Peñafort y Gerónimo Ustarroz brindaron una conferencia de prensa en el Instituto Patria para informar a la sociedad sobre las irregularidades que instala el gobierno a fin de no garantizar el desarrollo normal de los comicios del 22 de octubre próximo.

Jorge Taiana: “Hemos llamado a esta conferencia de prensa para advertir que desde el gobierno se está creando un clima de intranquilidad y de presunta inseguridad alrededor de las elecciones que tienen lugar el próximo domingo. Nosotros no aceptamos esa posición del gobierno. Están creando un clima artificial que tiene una posición política y es inaceptable que desde el gobierno no se transmita la seguridad de garantizar las elecciones como ha sucedido en todos los actos electorales desde 1983 a esta parte”.

Leopoldo Moreau: “En las últimas horas desde el gobierno, el ministro del interior, el ministro de justicia de la provincia de Buenos Aires, la propia gobernadora acompañando al ministro en una conferencia de prensa, han señalado que van a poner en marcha un protocolo especial en la provincia de Buenos Aires referido a supuestas amenazas de bomba en los colegios que podrían alterar el normal desarrollo del comicio. E incluso han llegado a sostener que en algún caso de común acuerdo con el juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, que como todos sabemos es un simpatizante del oficialismo, hasta podría llegarse a interrumpir el desarrollo de la elección en algunos colegios”.

“Este gobierno está preparando una gran mentira. En primer lugar porque habría que dilucidar por qué se ha desatado esta campaña desde hace un mes de amenazas a los colegios. Tendríamos que ahondar un poco a ver si hay algún papel de los trolls o de los call center que maneja el jefe d gabinete Marcos Peña. En segundo lugar la mentira es que no hay ninguna posibilidad de que haya ninguna circunstancia de que pueda alterar los comicios en este sentido porque hay un comando electoral que garantiza la seguridad de los comicios y que tiene un protocolo que se aplica desde el fondo de la historia”.

“Qué riesgo puede haber? Salvo que estén inventando una mentira para justificar que al día siguiente vaya a votar temprano la gobernadora y nos hagan el cuento de que amenazaron el colegio para que se victimice. O que empiecen a inventar llamadas telefónicas en los colegios o en los lugares donde suponen que pueden perder por una amplia diferencia. Y suspendan los comicios. O con la supuesta amenaza retrasen la votación en esos lugares donde puedan perder la elección”.

Jorge Taiana: “La obligación de respetar la paz y la tranquilidad del comicio es del gobierno nacional y tiene todos los medios para así hacerlo. Que no creen climas de inseguridad y de incertidumbre”.

Graciana Peñafort: “Para poder aplicar un protocolo excepcional necesitarían la habilitación de quien tiene el control de legalidad de las elecciones que es el juez electoral y por lo que han manifestado los funcionarios este protocolo habría sido pre-acordado con el juez electoral, en forma inconsulta con el resto de las fuerzas”.

Gerónimo Ustarroz: “Lo que vamos a hacer es ver el expediente en el cual se tramita el cronograma de la elección, que tiene sus pasos y procedimientos, tiene su comando electoral que debe, a través del departamento ejecutivo, bregar por garantizar la elección. Esto que ha trascendido no está en el expediente en el cual se tramita y se regula la elección”.

Graciana Peñafort: “No podemos presentar ninguna medida frente a un protocolo que conocemos por declaraciones de los funcionarios pero al que no hemos tenido acceso. Si no lo hicieran público vamos a pedir que no se aplique dada la imposibilidad que han tenido las fuerzas políticas de conocerlo e ipugnarlo en caso que fuera impugnable y sobre todo no haber sido consultados”. “El tema del protocolo aparece a 5 días del comicio y el tema de las amenazas de bomba está hace un mes”.