“Una ciudad mejor no se construye con la mirada corta de Respuela”

5 Shares

El director de la producción le respondió al ex concejal de la Alianza • “Hay una repetición de clichés que se deben interpretar más como una chicana discursiva que como una intención de dar un debate serio”, sostuvo.

El director de Producción, Simón Bruschi, consideró que los cuestionamientos hacia la gestión municipal realizados por el dirigente radical Ignacio ‘Naco’ Respuela “constituyen una mirada muy corta que está lejos de la realidad y desde la que no es posible construir una ciudad mejor”.

“Respuela hace un análisis sesgado de la realidad y sus cuestionamientos no solo constituyen una mirada muy corta y personal desde la que no se construye una ciudad mejor, sino que tampoco considera la implementación de políticas públicas esenciales que ha hecho el municipio, con el intendente Juani Ustarroz, para el desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria. No se puede hacer política mirándose el ombligo”, enfatizó Bruschi.

El funcionario recordó que, en el área de Obras y Servicios Públicos, “el municipio se capitalizó con la incorporación de 50 máquinas para la atención de toda la ciudad, centro, barrios y pueblos rurales; se constituyeron cuadrillas de barrido, bacheo y zanjeo que hace muchos años no teníamos. En los barrios se colocaron más de 1.500 caños que estaban rotos y cientos de equipos de tosca y piedras; se están extendiendo las redes de cloaca y agua; se hicieron bicisendas en la 10 y en Altamira; se hizo pavimento en muchos sectores… Afortunadamente podemos hacer una larga lista de mejoras, bien a contramano de lo que dijo Respuela en la entrevista pasada”.

“Pero en muchas otras áreas también se aplicaron políticas públicas que, aunque Respuela no las vea, impactan directamente en la calidad de vida de todos los vecinos -agregó-. La habilitación y ampliación de los CAPS, la creación de los espacios de primera infancia y el CETIM, el consultorio odontológico en el CIC, Programa 1000 Días, el aporte para la Guardia Pediátrica en el Dubarry, las múltiples inversiones en las escuelas, la ayuda permanente para el crecimiento de los clubes… Por suerte también es larga la lista, y son medidas transversales que apuntan no a las elecciones sino al presente y al futuro de Mercedes y a lo que nosotros creemos que debe ser la política”, sostuvo.

Bruschi puntualizó que “hay gente que la está pasando muy mal y eso, hay que recordarle a Respuela, es sobre todo consecuencia de las políticas económicas y sociales que viene implementando el gobierno de Macri. Desde el cierre de industrias y comercios hasta la quita indiscriminada de pensiones por discapacidad, por nombrar solo algunos efectos de la crisis provocada. Desde el municipio le damos a cada problema la trascendencia que le da el vecino que lo padece, pero hay una pérdida sistemática de derechos a la que se debe dar respuesta urgente, porque estamos hablando inclusive, y aunque parezca increíble, del derecho a alimentarse. Tuvimos que multiplicar la entrega de bolsones de comida porque la gente no llega a fin de mes o se quedó sin trabajo”.

El director de Producción agregó que “la gente reconoce el trabajo, la honestidad y la transparencia de esta gestión, con Juani a la cabeza”; y respecto de algunos señalamientos realizados por Respuela hacia el gobierno, replicó: “Hay una repetición de clichés que se deben interpretar más como una chicana discursiva que como una intención de dar un debate serio. Es como si yo le recordara que formó parte del gobierno de la Alianza. La Alianza del corralito, del megacanje y endeudamiento, del 13% de descuento a los jubilados, del helicóptero de De la Rúa y de la tragedia sucedida con tantos argentinos cuando se fueron. O que le hablara ahora de los Panamá Papers, la deuda del Correo que quisieron perdonarse, de los sobornos a Arribas, de los negocios con sus empresas…” enumeró.

Bruschi recordó: “Hay un sector del radicalismo que es socio de este gobierno y que levanta las banderas del respeto por la democracia, por las instituciones y por la República y al mismo tiempo apoya la decisión de Macri de nombrar por decreto a dos jueces de la Corte o la del 2 por 1 a los genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad”.

“Nosotros somos un municipio de puertas abiertas, solidario, que intenta estar siempre al lado del vecino. Nos interesa y es bienvenida la crítica porque nos ayuda a mejorar y a crecer, pero si se hace con intenciones constructivas y se sostienen en argumentos sólidos. ¿Falta mucho? Claro que falta mucho, lo sabemos. Pero creemos que vamos por el buen camino, el del trabajo y la honestidad, que es el adecuado para ir dando respuestas y tener la ciudad que los mercedinos merecemos”, concluyó.