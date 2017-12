“Trencito de colores”, la colonia de vacaciones

Comenzará el 18 de diciembre y funcionará en el Campo de Deportes del Sindicato de la Carne para niños de 3 a 12 años de edad • La propuesta incluye natación y juegos en la pileta, vida en la naturaleza, deportes, recreación, campamento y más actividades.

Se aproxima el verano y “los pequeños” podrán acceder a una nueva propuesta para disfrutar las mañanas de una manera diferente. “Trencito de colores” es el nombre que lleva la nueva colonia de vacaciones que funcionará en el renovado y jerarquizado campo de deportes del Sindicato de la Carne, ubicado en calle 113 entre 46 bis y 52. La propuesta se desarrollará durante más de un mes y medio, desde el 18 de diciembre hasta el 31 de enero, de 09 a 12.30 horas.

Bajo el precepto “Vení a vivir un verano divertido”, los profesores que estarán a cargo del espacio invitan a toda la comunidad a ser parte, ya que los precios serán totalmente accesibles y, además, los afiliados al Sindicato podrán hacer usufructo en forma gratuita.

Lucas Alfonso, Juan Acenso junto y José Comalini son los coordinadores del proyecto, y los profesores son Macarena Torres, Melina Asenzo, Federico Puliti y Andrés Riquelme. Natación y juegos en la pileta, vida en la naturaleza, deportes, recreación y campamento serán parte de las actividades, las cuales se planificarán semanalmente y cerrarán la temporada con un campamento donde los niños adquirirán conocimientos de vida en la naturaleza junto a acciones ambientales como el cuidado del agua, residuos, etcétera. Hay que destacar que el predio cuenta con un seguro de accidentes y servicio de emergencias médicas.

Al respecto uno de los coordinadores, Juan Acenso expresó: “Estamos muy contentos por esta nueva iniciativa para los niños de toda la ciudad. Somos un equipo de trabajo de personas comprometidas que amamos lo que hacemos. Buscamos que los niños aprendan jugando y en un marco de seguridad para ellos y para la tranquilidad de sus padres. Intentamos brindar un espacio donde puedan generar vínculos que rompan con cualquier barrera, ya sea de tipo social, cultural, religiosa y que puedan integrarse”.

A su vez, remarcó “nuestra metodología de trabajo es con finalidades definidas y planificadas exhaustivamente para que el niño pueda adquirir nuevos conocimientos, en un ámbito de esparcimiento. Queremos que su pasaje por esta colonia signifique llevarse nuevos conocimientos que le sirvan para su vida cotidiana, que van desde incorporar buenos hábitos hasta disciplinas deportivas”.

Por último, Acenso hizo hincapié en que “somos consientes como sociedad que muchos padres necesitan que, mientras ellos realizan sus labores, sus hijos tengan un espacio donde divertirse y aprender, sobre todo cuando muchos no pueden llevarlos de vacaciones. Por eso decidimos que la colonia sea gratuita para los afiliados al sindicato y de bajo costo para los no afiliados. Nuestro compromiso es que la parte económica no sea un impedimento para que todas las familias de Mercedes puedan acceder a propuestas de este tipo”. Además sostuvo que “Estamos muy contentos de poder contar con predio de excelencia, de grandes dimensiones, con un buen mantenimiento y situado en una inmejorable ubicación.”

Para informes e inscripciones, los interesados podrán consultar en la sede del Sindicato de la Industria de la Carne de Mercedes, de calle 23 esquina 30, o a los profesores Juani (2324498561) o José (2324616963).