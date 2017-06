Torneo Infanto Juvenil: Vélez celebró en su visita a Los Palometas

Torneo Infanto Juvenil. El Fortín salió invicto ya que ninguna divisional perdió ante El Granate • Unión y Quilmes mandan las categorías 2007 y 2008 • Estudiante lidera la 2009.



En una tarde fría y nublada, los primeros que salieron a la cancha del Torneo Infanto Juvenil fueron los chicos de la categoría 2007 debido a un cambio de horario arreglado entre ambos equipos, en un encuentro parejo, la visita fue más efectiva y se llevó la victoria.

Rápidamente los chicos se sacaron el frío, porque antes del minuto de juego ThiagoCirignoli se llevó la pelota en velocidad y remató con toda potencia contra el arco que defendía Valentín Baron para inaugurar el partido.

Pero Los Palometas no se quedó atrás y buscó el empate, que llegaría a los 8.37 de la mano de Franco Martínez, que definió de forma muy certera ante la salida de Santiago Filipín. Los locales continuaron atacando pero no pudieron ante la resistencia del joven arquero del Fortín, y los goles que no se convierten en un arco se sufren en el otro, y así fue, porque a los 12.40 Gustavo Morales metió un zapatazo de afuera del área que se coló por encima del arquero local que nada pudo hacer para evitarlo.

Se iba el primer tiempo, pero antes de que eso ocurriera hubo oportunidad para otro grito de Vélez, esta vez el autor del gol fue Felipe Carrizo, que a los 18.20 se llevó la pelota y definió mano a mano con Baron que, a pesar de salir rápidamente y cubrir bien el espacio, no pudo desviar el tiro.

El segundo tiempo tuvo muchas oportunidades para ambos equipos, sobre todo para Palometas que busco el descuento en todo momento pero no pudo ante la buena tarea del joven arquero Filipín. Sobre el final del encuentro, el equipo local sintió la falta de recambio en el banco de suplentes, ya que viene con el plantel diezmado por el frío, que obligó a guardar reposo a ocho chicos del plantel por enfermedad, y llegó con únicamente nueve chicos a este partido.

►Así formaron los equipos:

Los Palometas (1): 1 Valentín Baron, 2 Timoteo Galasso, 3 Valentino Beron, 5 Roque Romero, 6 Franco Martínez, 7 Nicolás Carpanetto, 9 Braian Echegaray, 10 Bruno Lugones y 17 Joaquín López. DT: Alberto Zorrilla y Ezequiel De Rosa.

Vélez Sarsfield (3): 1 Santiago Filipín, 2 Alexis Pérez, 3 Tomás Acuña, 5 Gustavo Morales, 7 Felipe Carrizo, 8 Ramiro De Rosas, 10 Juan Pablo Sosa, 11 Alexander Leguizamón y 18 ThiagoCirignoli. Completaron el equipo: 6 Alexis Bigongiari y 12 Uriel Leyes. DT: Belén Lucero

Árbitro: Aldo Casas.

Goles: Primer tiempo: 0.37 ThiagoCirignoli (Vélez); 8.37 Franco Martínez (Los Palometas); 12.40 Gustavo Morales (Vélez) y 18.20 Felipe Carrizo (Vélez)

Era empate cantado: Una individualidad hizo la diferencia en la 2008

En esta oportunidad, la categoría 2008 fue la que cerró la jornada en la cancha de Los Palometas, un encuentro muy disputado y parejo, con buenos jugadores por ambos equipos pero con una figura excluyente como Ezequiel Leyes.

El partido arrancó con un intenso ida y vuelta, los dos conjuntos tuvieron chanches para abrir y no las pudieron materializar, Palometas avisó con un tiro libre que dio en la red pero por la parte de afuera y Vélez respondió con un remate de Benjamín Regalado. Finalmente, fue el local el que abrió la cuenta con un buen desborde que descolocó al arquero Tomás Chaves, y favoreció la definición de Santino Barbieri que solo tuvo que empujar la pelota ante el arco libre.

La alegría de la ventaja se le esfumaría pronto al local, porque a los 15.16, Ezequiel Leyes le puso un excelente pase en cortada a su compañero Regalado que definió con categoría ante la salida de Bruno Róvere.

El segundo tiempo comenzaría con una ráfaga de la visita que terminaría con un gol del propio Leyes, que controló el balón en la mitad de la cancha y, aprovechando el pique del mismo, sacó un remate elevado y sumamente complicado para el arquero de Los Palometas, la pelota voló desde la mitad de la cancha y bajó justo detrás del cuerpo del guardavalla local, golazo del diez de Vélez.

Los Palometas atacaron con fiereza durante todo el segundo tiempo, buscando igualar el partido, Vélez apostó por defenderse e intentar liquidar el encuentro con algún contraataque de Leyes. Sin embargo, esa contra nunca llegó y el local arreaba cada vez más a la visita, estuvo cerca del empate con un tiro libre que se estrelló contra el palo izquierdo de Cheves, sin embargo, con un esfuerzo defensivo de todo el equipo, Vélez pudo mantener la ventaja y ganar el partido.

►Así formaron los equipos:

Los Palometas (1): 1 Bruno Róvere, 2 Milo Tabossi, 5 Félix Palomar, 7 Esteban Correa, 14 Santino Barbieri, 15 Pedro Mestola, 17 Matías Rebagliati, 18 Juan Luis Olguín y 21 Antonio Albanese. Completaron el equipo: 8 Matías Bandoni y 9 Juan Albornoz. DT: Jorge Larroque.

Vélez Sarsfield (2): 1 Tomás Chaves, 2 Laureano Machuca, 3 Valentín Jira, 5 Matías Tourne, 7 Gerónimo Clavero, 9 Benjamín Regalado, 10 Ezequiel Leyes, 15 Felipe Garo y 21 Tomás Regueiro. DT: Belén Lucero.

Árbitro: Aldo Casas

Goles: Primer tiempo: 13.43 Santino Barbieri (Los Palometas) 15.16 Benjamín Regalado (Vélez). Segundo tiempo: 1.17 Ezequiel Leyes (Vélez)

En la previa y sin puntos ni resultados en la promocional presentaron la siguiente formación: Los Palometas; Bautista Bermúdez, Ezequiel Cogorno, Lautaro Díaz Zabala, Alfonso Gatti, Lucas Gómez Palacios, Thiago Guzmán, Joaquín Huici, Tomas Larroque, Felipe Lescano, Facundo Marino, Tomás Martínez, Jerónimo Paglieri, Simón Sosa, Vicente Tassara, Lisandro Verde y Farid Viveros. Vélez: Bruno Antinori, Agusto Arismendi, Bautista Bondanza, Mirko Cabral, Dylan Cardoso, Lisandro Carrizo Coronel, Jeremías Coronel, Axel García, Blas González, Thiago González, Valentín Jira, Mateo Martínez, Juan Mosca, SantinoPerafan, Benjamín Regalado y Bautista Sequeira.

►Próxima fecha (Octava)

Ateneo VS. Unión

Estudiantes VS. Mercedes

Defensores VS. El Frontón

Juventud VS. Los Vascos

Mercedes “A” VS. Los Palometas

Vélez Sarsfield VS. Pabellón Argentino

Quilmes VS. Comunicaciones

►En el Metropolitano, Quilmes apabulló a Huracán

En el comienzo del Torneo Metropolitano, Quilmes tuvo un arranque casi de ensueño, definido por Alberto Velázquez entrenador del club mercedino como “una jornada más que positiva”, en la que el Cervecero derrotó en casi todas las categorías a Huracán “A”, a excepción de la 2002, que igualó en un gol. El resto triunfó por: 3 a 1 en la 2001, 2 a 0 en 2003, mismo resultado en la 2004 y 1 a 0 en la 2005. En la próxima jornada, el equipo rojiblanco deberá enfrentarse a Huracán “B”.