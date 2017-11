Torneo Clausura AJB 2017: Calabria y AIB son los finalistas

Tras vencer en semifinales a El Edén del Automóvil y Culebras FC, respectivamente, los conjuntos se enfrentarán en dos semanas para dictaminar quién se queda con el título.

Las semifinales dejaron tantas emociones como dejó cada fecha de las instancias de clasificación del torneo clausura que se disputa en la Asociación Judicial Bonaerense. En un largo torneo que se definió recién en el final los conjuntos que pasarían a las fase inicial. Los cuatro mejores conjuntos resultaron ser Estudio Jurídico Calabria, El Edén del Automóvil, Culebras FC y AIB & Futbol, disputándose la llave a la final el pasado sábado.

En primera instancia se enfrentaba el equipo debutante en este torneo, El Edén del Automóvil con uno de los conjuntos más antiguos en el certamen, Estudio Jurídico Calabria, que disputaron un partido cerrado trabado en el medio campo, con mas actitud y entrega individual que juego colectivo y asociado. Sin embargo, ambos conjuntos se las ingeniaron para comenzar a llegar a pisar, levemente, el área contraria. El gol decisivo llegó en los pies de Ezequiel Mandrini, quien tuvo un rol protagónico durante todo el año en el conjunto jurídico. A posteriori, los de casaca azul y oro se volcaron al ataque completamente y tuvo varias oportunidades para llegar al empate, pero también dejó huecos que permitió que Juan Ignacio Gauna quede dos veces mano a mano frente al guardametas. De este modo, “los de Calabria se convertían en los primeros finalistas”.

Finalizado este encuentro se batirían a duelo el novel conjunto de AIB & Futbol con el último campeón Culebras FC. Este encuentro, a diferencia del anterior, tuvo la particularidad de que rápidamente se puso en ventaja el equipo dirigido por Alberto Bacri y, como si esto fuera poco, rápidamente llegó el segundo gol. Abrió el marcador Juan Bereterbide a la salida de un corner y luego de varios rebotes en el área y posteriormente marcó Matías Silea que se enfrentó mano a mano con el arquero Agustín Cufré luego de un exquisito pase entre líneas de Juan Musso, definiendo sobre la izquierda del guardametas. Ni lerdo ni perezoso, Culebras FC hizo valer su título de campeón e inició la remontada. En unos minutos arrasadores y apabullantes donde AIB AIB & Futbol no podía salir de campo propio, los de Culebras se encontraron con dos penales. El primero de ellos malogrado tras impactar en los dos palos, y el segundo canjeado por gol, que completó el segundo gol luego de un mano a mano letal. Con las conversiones de Néstor Lescano y y Guillermo Lasalle, las cosas quedaban empatadas y todo hacía suponer que el pase a la final se definiría por penales, salvo que aparezca alguna genialidad. Y esa genialidad llegó. El árbitro Mihura sancionó un tiro libre a 30 metros del arco, que ejecutó magistralmente Francisco Bomaggio, poniendo la pelota en el ángulo, dejando sin chance alguna al arquero. Culebras FC hizo hasta lo imposible para conseguir la igualdad hasta el último minuto, pero no lo consiguió.

Se hace esperar

Tanto el encuentro que determinará el tercer y cuatro puesto como también la final se disputarán dentro de dos sábados, dado a que la Asociación Judicial Bonaerense de Mercedes tiene responsabilidades asumidas en otra localidad. Los conjuntos tienen dos semanas para prepararse.

Resultados completos

Estudio Jurídico Calabria: 1 (Ezequiel Mandrini)

El Edén del Automóvil: 0

Culebras F.C: 2 (Nestor Lescano y Guillermo Lasalle)

AIB & Futbol: 3 (Juan Bereterbide, Matías Silea y Francisco Bomagio)