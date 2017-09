Un sujeto estafó con un cheque apócrifo a una comerciante local

2 Shares

Ocurrió a fines de la semana pasada y tomó trascendencia mediante las redes sociales • El estafador compró una cadena y un dije de oro, pagó con un cheque y tras sospechar del hecho la vecina se encontró con la penosa notifica de que fue víctima de estafa.

Esta semana se conoció mediante las redes sociales un hecho que ocurrió el viernes 25. Un sujeto realizó compras en una joyería local y pagó con un cheque que resultó apócrifo. Además, trascendió que habría intentado cometer una estafa en una ferretería céntrica.

De acuerdo a lo que pudo conocerse, un hombre concurrió a la joyería 18 Kilates propiedad de María Spina, en calle 10 y 25. El hombre se mostró interesado en una cadena y un dije con forma de crucifijo, ambas de oro, y ofreció abonar con un cheque. En un descuido de la persona que lo atendió, lo aceptó. Sin embargo, a los pocos minutos algo le resultó sospechoso y al efectuar la consulta correspondiente descubrió que había sido estafada y que la firma era apócrifa.

De inmediato efectuó la denuncia y se comenzó una investigación en primer momento caratulada como “Averiguación de ilícito” a instancias de la UFI N° 7 a cargo del doctor Héctor Zunino.

Una camioneta

De acuerdo a los datos recogidos por distintas cámaras de seguridad el sujeto se movilizaba en una camioneta Fiat Fiorino, color blanca cuya patente es CGI 412, con inscripción Defensa Civil. Se pudo observar en distintos lugares el vehículo hasta que se perdió el rastro por completo.

Más aún la investigación derivó en un trazado sin salida al intentar dar con el titular de la misma: resultó que el vehículo fue vendido por su titular en una agencia de autos que ya no existe y por lo tanto no se logró tener acceso a los datos del comprador.

Por lo pronto se solicitó a la población tener especial alerta a este tipo de sucesos, no aceptar cheques – especialmente del banco Nación sucursal Catamarca que es de donde provenía el cheque que fue entregado a la víctima.

Al momento de cometer el ilícito, el sujeto vestía jeans azul y chaleco negro. Fue descripto como un hombre de 1.80 metros, de tez blanca, y cabellos rojizos. Se solicitó desde las fuerzas policiales que se de alerta al 911 ante sospecha de presunta estafa.

Búsqueda

De momento los datos que se conocieron del estafador fueron los aportados por la, hasta el momento, única víctima de este delito. Y también del registro de las cámaras del video del local, el cual fue publicado en la red social Facebook y en la semana ha sido fuertemente compartido y ha llamado la atención de los vecinos.

Hasta el momento, al no contarse con datos del actual titular de la camioneta, no se han podido tener certezas sobre este aspecto de la investigación; aunque no se descartan diferentes líneas investigativas para dar con el sujeto.