En el STM hay un clima de renuncias y planteos por las cuentas internas

Semanas atrás renunció Alejandra Santana a la secretaria de la Mujer y salió al ruedo con una serie de planteos mediáticos • Algunos trabajadores hicieron un planteo al HCD pidiendo intervención • Desde el sindicato desmientes irregularidades.

Hace algunas semanas se conoció la renuncia de Alejandra Santana al Sindicato de Trabajadores Municipales y diversos planteos sobre presuntas irregularidades dentro del gremio. Además, un grupo de municipales realizó un pedido de informes al Concejo Deliberante por la falta de entrega de memoria y balance y el desconocimiento general de los fondos con los que dispone el sindicato.

Santana resaltó los motivos por los que se alejó del gremio. “Cuando se empezó a armar la lista para las elecciones yo venía en conversaciones con la otra lista que se presentó. Pero después me llamó Flora (Balsategui) y me ofreció la secretaría de la mujer y ser paritaria. Acepté y le dije que la iba a acompañar, y trabajamos muchísimo. Se ganó la elección, empezamos a trabajar. Participé de una reunión como paritaria, donde se inició el convenio y trabajamos mucho sobre eso. Después me daba cuenta que cuando había que cerrar cosas importantes iban dos o tres nada más. No me convocaron más como paritaria y le dije a Flora que si eso no cambiaba yo me iba a ir”, señaló y agregó: “Después hubo peleas, se fue el secretario gremial (Anselmo) y hubo compañeros que pidieron por nota la memoria y balance y no se les respondió. Y empezamos a preguntar porqué no se presentaba, si estaba todo bien no iba a haber problema. Íbamos a las reuniones y no había respuesta. Llegó el momento de que se hicieron eventos, donde hubo recaudación de parte de los mismos, pero tampoco se informó ni a los que estábamos en la comisión”.

“Presenté proyectos y no me dieron lugar. Nunca se hizo un acta, no se informa nada ni a la comisión incluso con todo lo que fue el convenio colectivo; y así un montón de irregularidades que determinaron mi salida del sindicato”, señaló.

En cuanto a si fue parte de la presentación que se efectuó en el Concejo Deliberante, Santana aseguró: “Lo que se presentó en el Concejo sé quiénes estuvieron trabajando en eso, pero no fui parte. Ahora estoy esperando a ver cómo se va a actuar con ese tema, porque según la secretaria gremial el HCD no tiene injerencia. Así que voy a ver qué ocurre con eso y me juntaré con los compañeros para ver los pasos a seguir”.

En cuanto a los planteos personales, indicó: “Lo que vengo planteando es que ellos tienen que rendir las cuentas. Entra plata al gremio, y creo que se pueden dar muchos beneficios a los afiliados. Todo lo que se le da al afiliado se paga más tarde o más temprano, y no se sabe a dónde va a ese interés. Si está todo bien no entiendo cuál es el miedo de informar a los compañeros de cuánto dinero entra, en qué se vuelca o en qué se puede volcar”.

El gremio responde

El secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Municipales, Ernesto Ballesteros fue consultado sobre los planteos realizados tanto mediáticamente por Santana como la presentación en el HCD.

“Yo no tengo ningún problema con Santana. Quizás ella tiene problema de denuncias. Que se quede tranquila porque se va a hacer una asamblea. Hoy estamos abocados a terminar el convenio y después nos ocuparemos de sus reclamos. Lo que no entendemos es que ahora que no es parte del gremio, lo que ocurrió hace unos días, sale a “blanquear” un montón de problemas y venía trabajando con Flora (Balsategui). Estuvo durante años en el gremio y si es tan así como dice debería haberlo visto, sobre todo el tema de los balances porque fue parte de la comisión cuando no existían balances. Nos tocó ser parte de la gestión y recibir un balance hecho, trámite que se inició pero que está con demora. Es algo que nos perjudica muchísimo como gremio, ¿cómo no nos vamos a ocupar de la situación? Incluso tenemos dificultades a causa de ello. Y estamos solucionándolo”, señaló.

A la vez sostuvo: “ya vamos a hacer una asamblea y la vamos a invitar para que diga todo lo que tiene que decir. Hoy es fácil hablar de afuera, cuando nunca hizo nada por el sindicato más que llevar una decena de afiliados que la apoyaban a ella” y agregó que “en cuanto a proyectos me habló de hacer una guardería infantil, me hizo sacar un dinero y cuando vamos a alquilar la casa ya la había dado a un grupo político con el que trabajaba ella. Hoy es la palabra de ella contra la nuestra, me gustaría que nos sentemos y que diga las cosas cara a cara, si quiere solos o si quiere con testigos que sean parte de la conversación. Por lo menos a mí no me presentó nada, hoy la secretaria es Flora y no sé cómo se lleva con ella”.

Sobre la presentación realizada al Concejo, Ballesteros indicó que “nos hemos juntado con algunos concejales y estamos acelerando las cosas para ver si podemos hacer algo completo. En realidad el HCD no tiene ninguna injerencia, siempre y cuando el Ministerio de Trabajo que tendría que participar. Los concejales nos pueden hacer observaciones pero no tienen injerencia en las cuentas del gremio”.