Sergio Massa pide debate, Carlos Selva lo acompaña

El diputado nacional fue parte de una conferencia en un hotel capitalino en el que el máximo referente de Un País desafió a los demás candidatos. Lo hizo tras una invitación de la Universidad Nacional de Mar del Plata

El máximo referente del Frente Un país, Sergio Massa, está pidiendo abiertamente que se haga un debate entre los candidatos a senador. Lo hizo una vez más ante invitación de la Universidad Nacional de Mar del Plata. “Argentina merece el debate”, sostuvo en una conferencia de prensa en la que fue acompañado, entre otros, por el diputado mercedino Carlos Selva.

A raíz de una carta firmada por el Rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Francisco Morea, en la que formalmente manifestó la voluntad de la institución de organizar un debate entre los candidatos a la Cámara Alta, el diputado nacional y candidato a senador, Sergio Massa, junto a su compañera de fórmula, Margarita Stolbizer, reafirmaron su compromiso de debatir de cara a las próximas elecciones legislativas.

Los postulantes a senadores de la fuerza Un País, Sergio Massa y Margarita Stolbizer, realizaron una rueda de prensa el hotel Meliá de la CABA donde informaron la predisposición de la UNMDP a que el 18 de octubre se realice en su sede un debate de los candidatos a senadores en primer término para la provincia de Buenos Aires.

Tras realizar el anuncio, Massa sostuvo: “Quiero aprovechar esta convocatoria para invitar a los candidatos a que reflexionemos que este 22 se eligen candidatos a diputados, senadores y concejales, no se vota presidente. Se vota la representación de las distintas fuerzas políticas en el Congreso Nacional”. Y continuó: “Ni el capricho, ni la cobardía, ni la vanidad de ningún candidato le pueden impedir a los ciudadanos escuchar las propuestas que cada fuerza vamos a defender desde el 10 de diciembre en el Congreso. El Gobierno tiene la responsabilidad de mostrar cuál va a ser su rumbo, y quiénes somos oposición con qué equipos, con qué propuestas y con qué ideas podemos corregir ese rumbo para que la Argentina sea un país más justo y de iguales”.

Es así que Massa reafirmó: “A Randazzo, a Pitrola, a Bullrich y a Cristina les decimos que nosotros aceptamos esta invitación de la Universidad Nacional de Mar del Plata a debatir, como lo hicimos desde el 2013 cuando no tuvimos la oportunidad porque el kirchnerismo no quiso, como lo hicimos en 2015 cuando debatimos en nuestra primaria con De la Sota el proyecto de país que imaginábamos, como lo hicimos en el debate presidencial. Hoy también los argentinos se merecen saber qué propone cada uno de nosotros y no solamente escuchar acusaciones y peleas miserables en la televisión que hacen que Argentina se transforme en un país que pareciera sin destino”.

“Sentimos que tenemos la responsabilidad de devolverle la esperanza la gente, de construir una nueva oposición, de darles a los argentinos la oportunidad de saber que el miedo o las dificultades que le tocan enfrentar en el día a día, o temas con las tarifas, pueden ser corregidos si tenemos la decisión y la firmeza de mostrarles un camino alternativo”, agregó.

“Queremos debatir, Argentina se merece un debate, los argentinos merecen que quienes queremos representarlos no usemos su voto solamente para la firma de contratos de adhesión sin que asumamos un compromiso de cuáles son los valores, la ideas y las propuestas que pretendemos representar”, señaló el diputado nacional.

En esta línea, el líder de 1País aseveró: “A Florencio, a Néstor, a Cristina y a Esteban les reitero que el 18 vamos a estar en Mar del Plata. Si tienen coraje, si respetan a la gente, si tienen la humildad de entender que todos pretendemos una representación genuina y sincera frente al ciudadano, los esperamos para que en un debate respetuoso e inteligente podamos mostrarle a los argentinos no solamente cuáles son los fracasos del pasado o las angustias del presente, sino también cuál es nuestro camino a futuro como país”.

“Un Congreso que va a tener que decidir temas muy sensibles, si tenemos o no la posibilidad de que haya un debate y una solución a los problemas de inseguridad con los que nos toca convivir a diario en la provincia de buenos aires, y sería muy bueno que podamos preguntarle a la candidata de Unidad Ciudadana si sigue pensando que el delito es una sensación o al de Cambiemos si la suba del delito la atribute al fracaso en la pelea con las mafias”, concluyó Massa.

Estuvieron presentes en el evento los diputados nacionales Graciela Camaño, Felipe Solá, José Ignacio de Mendiguren, Marco Lavagna, Gilberto Alegre, Raúl Pérez, Marcelo Díaz, Horacio Alonso, Carlos Selva, Julio Raffo, Mónica Litza y María Azucena Ehcosor, el candidato a diputado nacional Daniel Arroyo, los senadores provinciales Sebastián Galmarini y Jorge D’Onofrio, y el diputado provincial Jorge Sarghini, entre otros referentes.