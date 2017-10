“Seremos una oposición constructiva”

Así lo expresó el concejal electo José “Sesón” Comesaña tras la victoria en las urnas en las pasadas elecciones • Confirmó la intensión del espacio de lograr la presidencia en el HCD por ser mayoría aunque de momento no se sabe quién ocupará ese rol.



El concejal electo – y quien fuera candidato en primer término por la fuerza Cambiemos – José “Sesón” Comesaña agradeció el acompañamiento y el cariño de la comunidad tras las elecciones generales. “Agradezco muchísimo el apoyo de la comunidad en estas elecciones. Realmente fue muy grande y nos han transmitido mucho cariño durante las recorridas por la ciudad”, expresó.

Consultado sobre el análisis que podía realizar respecto a los resultados obtenidos, manifestó: “Considero que el éxito que hemos tenido, que fue rotundo, se debió en gran parte a que la gente creyó nuestro mensaje. Recorrimos todo Mercedes varias veces y ello colaboró mucho. También el hecho de estar en el espacio Cambiemos, que uno nota que en la provincia de Buenos Aires – en el interior – los porcentajes han sido muy altos. Eso habla de que la gente acompaña a nuestra gobernadora y a nuestro gobierno central. Y pudo ser también que la gente tuviera alguna decepción con respecto al gobierno comunal local” y agregó: “en los barrios periféricos se había prometido mucho y no se hizo tanto. Y creo que eso volcó el voto que tenían favorable a ellos hacia nosotros, y hasta en los lugares que no hemos llegado a ganar crecimos muchísimo respecto a elecciones previas”.

En cuanto al trabajo a efectuar desde el Concejo Deliberante teniendo en cuenta la mayoría automática con la que se cuenta, Comesaña indicó: “Nosotros tomamos con gran alegría el reconocimiento de la gente, pero por supuesto reconociendo la responsabilidad que nos han dado. Vamos a trabajar con la responsabilidad que se requiere, con honradez y apoyando todo lo que nos parezca bueno para la ciudad. Creo que tenemos un grupo muy bueno de trabajo, de gente que vive de su actividad y creo que el votante buscó un poco aire fresco lo que es bueno para todos”.

“Como se ha hecho hasta ahora, vamos a ser una oposición constructiva. Todo lo que sea bueno para Mercedes lo vamos a apoyar como se hizo hasta ahora con siete concejales. Y el gobierno de Ustarroz gobernó sin mayoría en el Concejo y nadie le puso palos en la rueda. Por supuesto que si en algún aspecto no estamos de acuerdo con la postura del intendente iremos a la discusión como una cuestión democrática. En estos dos años de gobierno se han hecho muchas cosas y desde la oposición se acompañó cuando hubo que acompañar. Queremos transmitir esa tranquilidad a la población y al poder Ejecutivo”, resaltó.

En tanto, remarcó: “Tuvimos un encuentro el día de las elecciones. Se acercó el intendente y varios concejales a saludar, en una actitud muy madura. Toda la campaña se realizó así, limpia y sin agresiones. No he participado previamente, pero creo que se dio lo que la ciudadanía esperaba. Y creo que fue una demostración de lo que a futuro será un gran trabajo apoyando lo que se deba apoyar”.

Preparativos

Respecto de cómo se está preparando para su asunción al cargo, con la responsabilidad añadida de presidir la primera sesión siendo el concejal de mayor edad de la fuerza ganadora – como establece el reglamento – indicó: “ya vengo preparándome. Soy nuevo en la materia, y tengo mucha ayuda de toda la gente que está en distintos aspectos. Estoy evaluando en qué temas estoy más flojo para abocarme, consultar y estudiar. Realmente sentí un acompañamiento bárbaro de todo el grupo. Siempre fui una persona a la que le gustó trabajar, ayudar. He trabajado en el hospital durante veinte años con mucho cariño y entusiasmo; y en esto que emprendo ahora voy a seguir en la misma tesitura. Todo en la vida se aprende, pero con la ventaja de que haya cuatro concejales con experiencia y una excelente relación con los que se van ahora. A medida que pase el tiempo se va puliendo lo que hace uno. Es como todo, hay que ser humilde y tratar de aprender”.

Cargos expectantes

Con la mayoría con la que se cuenta en el HCD, se ha hablado en más de una oportunidad respecto a qué pasará en cuanto a los cargos dentro del recinto y con la aspiración de lograr la presidencia del Cuerpo. Al respecto, Comesaña confirmó que la fuerza ocupará dicho rol pero aún no está definido. “Todavía no está decidido. Vamos a ejercer la mayoría en el Concejo pero aún no está definido la persona que va a cumplir dicho rol”, señaló.

Sobre la posibilidad de asumir ese cargo o en su defecto la presidencia del bloque, agregó: “todavía lo tenemos que charlar. Hoy por hoy no hay una decisión tomada y esto se consensua. Tampoco soy una persona de imponer, y creo que está demostrado que no da buenos frutos actuar de esa manera. Todo se va a discutir. Hoy por hoy no puedo asegurar ni negar nada”.

Comesaña –al ser interrogado al respecto- no descartó ser candidato a intendente en el 2019. “Es una posibilidad. Pero es lo mismo respecto de lo que vengo planteando sobre los cargos a ocupar en el Concejo. No es por sacarme el poncho de encima, pero es algo que se habla mucho. Sin embargo, considero que soy una persona que está en carrera para eso pero no estoy convencido ni pienso que debe ser así. Aún no asumí como concejal, y creo que eso se conversará a partir de fines del primer semestre del año que viene. Por supuesto que pretendo que este espacio logre el gobierno municipal en 2019”. En cuanto a si estaba en sus aspiraciones hacer carrera política señaló: “yo me sumé a esto abierto a todo. Pero no tengo certezas si seré nuevamente candidato por un lado por cuestiones personales y por el otro por cuestiones del grupo porque será algo consensuado. Incluso, en definitiva, está la opción de una interna. Gracias a Dios esta lista la pudimos consensuar y ojalá siga siendo así”.