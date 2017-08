Un fin de semana sin fútbol de la Liga Mercedina

Federal B. En el certamen donde se encuentra participando Club Mercedes ya habían anunciado que el fin de semana no se iba a jugar la sexta fecha • En cuanto al torneo local la lluvia complicó y no hubo actividad viernes y sábado.

Pasó un fin de semana sin actividad oficial en lo que respecta al fútbol, por el Federal B Club Mercedes como los restantes equipo del certamen tuvieron descanso en cuanto a competencia, es que la realización de las elecciones llevaron a que no se puedan brindar servicio policial y además no se permita jugar. A todo esto el “Blanquinegro” cumplió con una semana de entrenamientos de martes a viernes, para retornar este lunes en lo que será la semana previa frente a Jorge Newbery de Junín en cancha de la Liga Mercedina por la sexta fecha de la Zona A Región Pampeana Zona Norte.

Lo que no se ha resuelto al momento es el día que se jugará el partido, sábado 19 o domingo 20, el rival llega último y sin puntos, Mercedes viene de ganar en La Plata a Everton ocupando el cuarto lugar en las posiciones con 7 unidades.

►Sin Liga

Ya a nivel local se había confirmado la posibilidad de disputar gran parte de la cuarta fecha de las revanchas, solo que la lluvia primero complicó los partidos del viernes que no se jugaron y ya el sábado se extendió la suspensión, esperándose una reprogramación por pare de la Liga Mercedina.

Los cruces serán Vélez vs. Defensores, Comunicaciones vs. Ateneo, El Timón vs. Quilmes, Trocha vs. San Martín Palometas vs. Estudiantes, Los Palometas vs. Atlético Marcos Paz y El Frontón vs. Juventud. Los libres serán Club Mercedes y Costa Brava.

Para ponerse al día, el pasado miércoles por la noche en Suipacha Pabellón le ganó a Costa Brava por 4 a 2 en un cotejo correspondiente al certamen mayor.