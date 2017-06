Selva: “Estamos haciendo un prólogo para volver a recuperar el gobierno”

El ex intendente no disimula su voluntad de volver • Cuestionó al gobierno comunal por hacer solo estética • Y afirmó que recibió más recursos que su gestión en 12 años • Criticó a Cambiemos por elegir candidatos por decreto y anunció que él propondrá a su hija Sabrina para la reelección.

El diputado nacional Carlos Selva, y máximo referente de la Agrupación 17 de Octubre, dentro del Frente Renovador que hoy integra el frente político “Un País”. Si bien el acuerdo incluye al GEN, por el momento, el Frente Renovador iría con una lista netamente propia.

¿Cómo ha sido la labor legislativa desde el bloque del FR en el que te encontrás?

Hemos tenido un año muy positivo porque hemos podido transmitirle a la sociedad, y hemos empezado a tener más solvencia en lo que significó ser una oposición responsable. Muchas veces la responsabilidad era vista como una connivencia con el gobierno nacional, pero nunca fue así. Sí entendíamos que si hubiésemos tenido la misma actitud que el Frente para la Victoria, el gobierno de Macri no hubiese gobernado. Después quedará la discusión, si era mejor así o no. Pero la realidad es que la gente lo eligió y nosotros respetamos el voto popular, poniendo los límites que correspondía.

Y a nivel local ¿Sentís que ello se replicó?

De la misma forma que actuamos a nivel nacional lo hicimos a nivel local. Fue un año en el que dijimos dejarlo para que funcione, tratando de acompañar en la medida de lo posible. En el caso de Mercedes hay un esfuerzo muy grande; el bloque de concejales que debiera ser de cinco es de tres porque hay dos que se pasaron para Cambiemos y eso obviamente quita fuerza y les carga a los ediles del bloque mucha mayor responsabilidad porque nosotros defendemos un proyecto político.

Y tras el año de acompañamiento ¿Cuál pasó a ser la postura?

Un año acompañamos, pero vimos un intendente que recibió más recursos de los que yo recibí en doce años de gobierno; un intendente que agarra un municipio con 34 millones de pesos depositados en el banco – con la confirmación de lo que digo de parte del Tribunal de Cuentas- y no le pagaron a proveedores, no cumplieron con muchas cosas y se dedicaron a meter la plata en plazos fijos. A un año y medio no se compró una cámara nueva, no se puso en marcha el sistema de detección de patentes que yo compré (sic). Lo que se está buscando poner en marcha ahora son dos software que trajimos nosotros para ponerlos en lugares estratégicos. Con esto es muy difícil no ser crítico de este gobierno.

¿Qué le criticás?

Este gobierno municipal se dedicó a hacer estética: acomodar las plazas, determinadas arterias. Son hechos valorables, pero políticas de Estado no ha tenido ninguna.

Las obras que se han hecho, han sido con fondos del gobierno provincial. La plata municipal que llega por distintos caminos fueron directo a plazos fijos. Tendrán que explicarle a los mercedinos porqué plata que venía para arreglar escuelas, para sistemas de salud, para seguridad; en vez de volcarla para los fines que nosotros peleamos en el presupuesto de la provincia, quedó en el banco generando un interés del 27%.

La ciudad tuvo la suerte de un cambio de paradigma, contando con un fuerte apoyo de la provincia.

Nosotros sobre la avenida 40 hicimos la senda peatonal, hicimos las dos pistas de salud, la plaza de juegos para los chicos, duplicamos la iluminación, hicimos el destacamento policial, la ermita de la virgen y mejoramos la entrada con su jerarquización. Cuando fuimos a querer cortar el pasto a La Trocha nos llegó una carta documento de que eran terrenos federales y que no podíamos entrar a ese lugar. Si el gobierno nacional actual, hubiese actuado como en ese entonces lo hicieron con nosotros – y por pedido de quien hoy es intendente- el municipio no podría haber hecho nada de lo que estuvo haciendo y quedó tan lindo.

Lo que hicieron complementó todo lo que hicimos en nuestra gestión.

Le reconozco lo que hizo, pero lo hizo porque no tiene la misma presión que tuvimos nosotros y pudieron gobernar. Pero la gestión municipal no se destaca por demasiadas cosas.

Lo mejor que puede pasarle a la ciudad es que desde el FR estemos poniéndole límites, desde una oposición responsable como venimos haciendo nosotros, que por supuesto también estamos haciendo un prólogo para volver a recuperar el gobierno en el 2019

¿Cómo ves el resto de los sectores políticos a nivel local?

Creo que el Frente para la Victoria ha definido claramente que la posible discusión de las agrupaciones del justicialismo tienen una posición clara de apoyar la vuelta al ruedo de Cristina Fernández a la conducción. En eso el intendente hay que reconocer que ha sido claro, que juega a fondo para tratar de generar el retorno. A nivel local habrá discusiones, va a haber un espacio nuevo acompañando a la figura de Randazzo y esa interna, que se dirima de la forma que tiene que ser, va a ser un ordenamiento de este sector.

En el caso de Cambiemos, la imagen que ha transmitido como fuerza política es muy pobre. Hubo elección de dirigentes por decreto. Creo que había una discusión y la conducción del espacio a nivel local se tenía que dar en base a lo que definan los propios dirigentes locales, no por una bajada de línea. Y esto sin meter en la discusión a la persona que se puso al frente, por el contrario. Pero creo que para el fortalecimiento de los partidos políticos lo mejor que puede pasar es que los mismos integrantes del espacio definan quién los conduce.

Creo que eso no fue bueno para consolidar el grupo, y creo que también está en discusión que rol juega el radicalismo y cuál juega el Pro.

Veo un espacio de oposición muy diluido. Me parece que no han tenido la suficiente solvencia para capitalizar todo el apoyo que le ha dado la provincia de Buenos Aires al municipio, que ha sido muchísimo.

¿Y el Vecinalismo?

– ¿Hay vecinalismo? Desconozco, y que me disculpen, quiénes dirigen el movimiento vecinalista hoy sabiendo que hubo una separación del grupo que se había conformado. No me voy a referir a ellos, porque no los conozco.

Pero en lo que es el HCD no veo que tenga nada. Quedó muy personalizado en la figura de Cestari, y ha sido poco coherente. Veo muy bajo el nivel de quién representa el vecinalismo, habiendo quedado una sola banca y con muy poca impronta

¿Ya tienen nombres que irán en la lista de candidatos?

Uno todavía está dialogando con la Agrupación, es un planteo que se le va a hacer a todos ellos para definir las próximas candidaturas.

Sabrina, tu hija, cesa en su mandato el 10 de diciembre. ¿Va a proponer su candidatura?

Creo que Sabrina se ha ganado un espacio muy propio, más allá del peso que le pueda quedar por el apellido, ya que tiene una impronta propia. Creo que ha sido muy buena concejal y nunca ha fundamentado algo sin argumento, en una situación difícil por la minoría que tenemos. Mi propuesta personal a la agrupación va a ser que convalide una reelección de Sabrina, en principio. Sobre eso estamos, pero no hay candidaturas definidas.

Estamos a muy pocos días y calculo que ya vamos a estar trabajando con los integrantes de la agrupación para armar una lista que tenga la impronta renovadora y que no sea solo de la coyuntura actual, sino que permita al próximo gobierno que se consolide en 2019 un acompañamiento, el sentirse representado y sobre todo con capacidad.