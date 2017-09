Se viene el proyecto del Hogar Animal

Gracias a la donación anónima de un terreno, la protectora Vida Animal Gaja comienza a ver cómo se hace realidad el proyecto • Convocan a todos los que quieran aportar para hacer realidad un hogar y granja para animales en riesgo.

No muchas ediciones atrás, la proteccionista Paula Hechenleitner dio a conocer su proyecto del Hogar Vida Animal como un sueño a futuro. Hace pocos días, una persona le hizo saber la posibilidad de donarles una hectárea para que ese sueño comience a hacerse realidad.

“El proyecto surgió como una idea. Sabemos que no es la solución, pero dada la cantidad de animales abandonados y en riesgo y las pocas posibilidades de tránsito que hay – porque sabemos que puede ser largo y permanente – el proyecto es una granja educativa y hogar de tránsito para animales en riesgo”, señaló y agregó: “No solo rescatar animales en peligro domésticos, sino también ganado, aves, caballos.

Desde ese lugar se podría trabajar de otra manera, mucho con lo que es la educación de niños y adultos. Que los animales tengan un lugar donde vivir en familia si no se da la oportunidad de conseguir un hogar. Incluso se los puede entrenar para interactuar en distintos ánimos como geriátricos, y demás. Como es un proyecto un tanto ambicioso en principio apostamos a un lugar para poder transitar los animales, ya sean cachorros, viejos, accidentados o enfermos”.

La persona que realiza la donación prefiere mantenerse en el anonimato y se comunicó con Paula vía Facebook para conocer los proyectos de la protectora. “En un momento me dijo: ‘no busqués más el predio ya lo tenés’ y así fue”, contó muy emocionada y agregó que ahora resta determinar las condiciones de la cesión del espacio y demás cuestiones legales.

Vale recordar que Vida Animal Gaja, la entidad que fundó, tiene en trámite la personería jurídica y aspiran a poder terminar de formarse legalmente.

“La idea es hacer un hogar de tránsito para perros en riesgo, pero no para que se queden permanentemente porque la idea es que todos encuentren un hogar. Si eso por alguna cuestión no ocurriera claramente el animal tendrá un lugar en el hogar en condiciones”, contó.

Además, indicó que la idea también “es destinar un sector para una granja educativa, hacer huerta, tener animales de granja y aves y así también que la gente lo visite. Además de un consultorio veterinario. Si bien la mayoría de los refugios intentan mantenerse en el anonimato por algunas complicaciones que surgen como de seguridad; nuestra idea es concientizar y hacer participar a la sociedad de esto para que entre todos lo podamos mantener y sea útil. La idea es que no quede en un lugar para tener animales abandonados sino también poder sustentarlo”.

“También buscaremos generar algunos microemprendimientos desde la protección animal, y así generar fondos propios”, añadió.

Por otro lado, sostuvo que “contamos con el apoyo de la gente, que ya ha tenido una buena adhesión la noticia. Y ahora viene la otra parte que es tan difícil como la anterior. Conseguir un lugar parecía imposible, ahora llegó y viene la parte de la construcción que también es complicada. Esperamos que entre todos podamos hacerlo”.

En marcha

Mientras se determina la cuestión del predio, comenzó a formarse también la iniciativa para poder construirlo. “El proyecto no tiene una arquitectura difícil ni costosa. Creo que lo vamos a poder lograr. Tenemos destinada la cantidad de caniles, la forma de cada espacio, espacio de recreación para los animales porque no va a ser una perrera. La idea es que no estén continuamente en el canil pero somos conscientes de que la convivencia no siempre es armoniosa y tenemos que tenerlo en cuenta. Los cachorros no pueden compartir el mismo espacio con los adultos, de haber madres pariendo tampoco, perros poco sociables o con alguna enfermedad u operación. Vamos a tener un lugar buscando lograr la inserción y rehabilitación de todos los animales” y agregó: “lo más difícil va a ser también cercar todo el predio para que ellos puedan estar sueltos por una cuestión de seguridad tanto para los animales que están ahí como para afuera también. La idea es protegerlos”.

“Entiendo que va a llevar un tiempo, espero que sea lo menos posible. Entiendo que es algo novedoso en la ciudad y aspiro a que podamos llegar al invierno con lo más que podamos porque sabemos que hay muchos animales en emergencia”, expresó.

Contacto

Los que deseen colaborar con el emprendimiento se pueden contactar a través de la página de Facebook “Vida Animal Gaja Adopciones” o a “Paula Hechenleitner”; o al celular 011 – 1567958842.

“Pueden ayudar con todo lo que haya en la casa que no utilicen, tejidos, postes, material de construcción en general, vamos a ver si podemos abrir una cuenta en algún corralón para que los que quieran colaborar puedan hacerlo, frazadas, colchones todo sirve. Y también voluntarios que nos puedan dar una mano, vecinos con oficios que puedan ofrecer su saber para ayudarnos ya que no podremos pagar una cuadrilla de albañiles aunque nos gustaría”, concluyó.