Se viene un nuevo CAPS para Agote













Desde salud informaron que planifican construir un nuevo centro de salud • “Ese CAPS no se puede ampliar, hay que hacerlo nuevo”, sostuvo Cassiani en respuesta a un reclamo de Cambiemos

Este lunes se llevó adelante una nueva sesión ordinaria en el Concejo Deliberante y una de las cuestiones que reclamó la concejal del Frente Cambiemos, Aída ‘Pety’ Laporta por falta de contestación o de información por un pedido para la ampliación de la sala de primeros auxilios de Gowland – Agote, que necesita “urgentes trabajos”, según sostuvo la edil.

“Yo esperaba que entrara alguna respuesta y no fue así”, dijo Laporta en declaraciones a un sitio web. “Hay un expediente, el 35/16, por la ampliación del CAPS de Agote, que no se tomaban determinaciones porque no tenía habilitación. Pero desde el 30 de mayo tiene habilitación, y estamos en septiembre y el expediente está en la Secretaría de Salud y no nos contestaron nunca si van a ampliarlo o no. Es muchísima la necesidad que hay, es el único lugar para atenderse con una población de casi 5 mil habitantes entre Agote y Gowland. Cuando vino la habilitación se giró con despacho hacia la Secretaría de Salud, pero no hay respuesta”, objetó.

Fue el propio secretario de salud, Pablo Cassiani, quien salió a dar respuestas públicas al respecto: “Cuando asumimos no teníamos ninguno de los CAPS habilitados y logramos ya tenerlos a todos. No sólo es importante por lo moral y legal, sino que esto redundará en una mejora de coparticipación de la ciudad, ya que uno de los indicadores es el de los CAPS habilitados” dijo y destacó que son 19 los centros de salud habilitados.

“Esta situación nos permite realizar obras, porque sin tener habilitación no sabíamos si era en vano o no hacerlas. Las obras no se pueden hacer todas simultáneas porque hay que reorientar a los equipos de Salud para seguir manteniendo las prestaciones pese a las obras. Empezamos en la región Norte con el CAPS Trocha, que en 15 días se estará inaugurando. Esta semana comenzamos con el CAPS Blandengues, que es una obra más importante y se inauguraría en diciembre. Además firmamos el comodato con la sociedad de fomento por el CAPS Güemes, que tiene mucha historia y nunca se podían poner de acuerdo el barrio con el municipio. Esto está la firma de los miembros de la comisión y del intendente, por lo que en unos 30 días se iniciarán las obras. De esta manera en tres regiones ya hay obras en marcha y los equipos deben distribuirse en otros lugares. Pero nos queda la zona rural, y el que mas asistencia tiene y es muy importante reacondicionar es el CAPS de Agote”, explicó el doctor Cassiani.

Puntualmente respecto al pedido de los ediles de Cambiemos, fue claro: “Ese CAPS no se puede ampliar, hay que hacerlo nuevo. Lo hemos ido a ver con los arquitectos, y hay paredes de adobe y techos con tirantes comidos. Vamos a hacer una obra nueva, no una ampliación como el proyecto de ampliar la sala de espera y un consultorio planteado. Con eso no alcanza, la población es muy grande y necesita tener un Centro de Atención Primaria de Salud acorde. Estamos trabajando en el proyecto, viendo cómo lo emplazamos en el terreno, y dónde brindamos la atención en el tiempo que esté cerrado ese CAPS. Ahí habrá que tirar paredes y levantar techos, y la obra no llevará menos de 6 meses. Por eso estamos barajando posibilidades para ver dónde se trasladaría el equipo de salud. Hay una sociedad de fomento, un centro de jubilados, está la cooperativa Levin, hay varias posibilidades y estamos charlando para ver como hacer. Una vez que tengamos esto pasaremos a la etapa de concurso de precios y licitación. Es una obra de gran envergadura, una inversión para la salud de quienes viven en las localidades, que lo merecen y lo necesitan”, concluyó el funcionario.