Se reedita la pelea Selva-López

El ex intendente encabeza la lista secundado por Pablo Perazzo • Juan Pablo López Baggio tiene como vicepresidente a Francisco ‘Pacha’ Cardozo quien encabezó la lista 25 de mayo.

Como en el 2013, nuevamente Carlos Selva y Juan Pablo López Baggio se enfrentarán por la presidencia del PJ local. Tras la alianza con Pablo Perazzo, el ex intendente buscará una victoria electoral tras una serie sucesiva de derrotas. Y es que –casualmente- la última vez que festejó fue en las elecciones partidarias de ese año.

“Hemos llegado a un acuerdo en el que priorizamos el interés de los afiliados por sobre los nombres, coincidieron desde ambas agrupaciones, el espíritu de esta unidad es poner al Partido Justicialista en el lugar que le corresponde por su historia en defensa de las conquistas sociales, para ello era indispensable una discusión seria, que contemple los vaivenes que presenta la actual coyuntura”, sostuvieron desde un comunicado de la Agrupación 17 de Octubre.

“Creemos que mientras Cristina y el Kirchnerismo pretendan seguir conduciendo los destinos del Partido, no hacemos más que potenciar la figura de Macri, sino hay un gesto de humildad tenemos neoliberalismo para rato” dijo Carlos Selva quien agregó: “ante todo, queremos pedir disculpas a los afiliados por tener que convocarlos a una nueva elección. Sabemos que resulta tedioso tener que transitar otro proceso electoral, especialmente llegando a fin de año, no obstante, los convocamos con más fuerza y convicción que nunca a participar de esta elección, entendiendo que la consolidación de nuestro partido es muy importante para hacer frente a los tiempos difíciles que vive nuestro país” indicó.

Por último, desde la Agrupación 17 de octubre se manifestaron “preocupados por la manipulación del padrón partidario. Desde el 2015 no nos aceptan ni una ficha de afiliación y como si esto fuera poco, muchos afiliados históricos de nuestra agrupación, algunos de los cuales ocupan cargos en el Concejo Directivo, fueron dados de baja arbitrariamente”, advirtió Selva quién que además denunció “la incorporación durante el año 2016 de más de 600 nuevos afiliados, curiosamente todos ligados La Cámpora. Por eso –concluyó- recurrimos a los afiliados históricos a que nos acompañen a salvar el destino del Partido”.

Casi en sintonía con ello, Pablo Perazzo –candidato a congresal- calificó el momento del peronismo como “muy difícil”. “Buscamos en todo momento de hacer una lista de unidad y resignar espacios siendo que fuimos los únicos candidatos del partido justicialista” dijo y aclaró: “pero no podemos no reconocer a 2 sectores importantes que quieren volver a participar en elecciones del partido. Celebramos eso y esperamos que sirva para que en 2019 las candidaturas se definan en elecciones PASO dentro del partido”.

Por último intentó quitarle dramatismo a la elección: “no hay que tenerle miedo ni al voto ni a perder elecciones. Hay que trabajar por un peronismo que se renueve que trabaje con transparencia y honestidad y que defienda los intereses de las mayorías”.

La otra visión

En tanto Juan Pablo López Baggio sostuvo que “el intendente municipal, como referencia política indiscutida de Mercedes, hasta último momento buscó generar un acercamiento con todos los sectores del peronismo para tener una lista de unidad. Incluso relegó cualquier aspiración personal al respecto, interpretando que los egos personales no debían prevalecer en este tiempo. Los compañeros con los cuales vamos a competir en internas no fueron consecuentes con la necesidad de dar los primeros pasos de grandeza que nos lleve en el futuro a un peronismo unido”.

En tanto cuestionó que “en estos primeros días, en lugar de hablar del futuro del peronismo, se apela primariamente a la victimización, a la mentira y al odio como bandera de campaña”, en clara alusión a los dichos del ex primer mandatario.

“Nosotros no queremos ese camino y no nos resignamos en la búsqueda de un camino común. Lo importante no es pensar en la necesidad política de un dirigente, sino en la necesidad del pueblo trabajador que me necesita de un peronismo con todos”, concluyó.

En tanto Carlos ‘Cacho’ Garro, segundo candidato a congresal del PJ por la lista de López, sostuvo que “el PJ necesita una renovación y por lo tanto Selva no puede seguir siendo el Presidente del Partido. Estoy afiliado al PJ desde la mayoría de edad y nunca el partido presidido por Selva me llamaron para nada” criticó el edil quien igualmente admitió que “prefería e intente por todos los medios de formar una lista de unidad pero Selva y Perazzo no quisieron que podamos ser parte de la lista”, destacó.

Por último se manifestó optimista respecto al resultado electoral: “me gusta mucho la lista que formó parte, ya que está integrada por compañeros y compañeras de distintas agrupaciones de nuestra ciudad”.

Lista 1

Carlos Selva encabeza como presidente la lista que se completa con Pablo Perazzo como vicepresidente; Carlos Milhomme como secretario general y ocupan las secretarías: María Brown; Néstor Palacios; Nora Alvarado; María Mazzocchi; Gustavo Gutierrez; María S. Siri; Rosa Lossino; Natalia Rodríguez; Diego Gerdo; Sabrina Selva; Luis Fabián Burattini; Gustavo Marzano; Tatiana Zunino. Vocales titulares: Alfredo Badano; Nazareno Ferreyra. Congresales: Pablo Perazzo; Carlos Selva; María S. Siri; Carlos Milhomme; Arnaldo Méndez.

Lista 2

Juan Pablo López Baggio encabeza la lista que se completa con Francisco Cardozo como vicepresidente; Luis Ponce como secretario general y ocupan las secretarías: Liliana Gatica; Juan Bertera; Carlos Romero; Patricia Prenitune; Eduardo Cerulli; Mayra Etcheverry; Mariana Adano; Martha López; Nicolás Zebllos y Norma Gómez. Vocales titulares: León Bereterbide y Jesica López. Congresales: Santiago Révora; Carlos Garro; Silvia Juárez; Valeria Lubatti y Mariano Castelucci.