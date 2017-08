Se extendió la conciliación en Borroni

No hubo acuerdo entre las partes y el Ministerio debió prorrogar la conciliación por cinco días más • El nuevo encuentro se desarrollará el 18 de agosto, tras lo cual de no haber convenio, las partes quedarán libradas a tomar las medidas que consideren necesarias.

Se desarrolló el viernes un nuevo encuentro en el marco de la conciliación obligatoria en el conflicto entre la empresa Aceros Borroni y la UOM Mercedes. La reunión se desarrolló en la delegación local del Ministerio de Trabajo con presencia del apoderado de la empresa, doctor Sergio Apesteguía, el secretario general de la UOM seccional local Humberto Perdiguero, delegados del gremio en la empresa, el patrocinante de la UOM Mercedes, Enrique Sánchez y el dirigente del gremio a nivel nacional, Abel Furlan.

Sin embargo, tras el diálogo de la jornada no se arribó a un acuerdo y el delegado local, Jorge Retegui resolvió extender la conciliación siete días más concertando un nuevo encuentro el próximo 18 de agosto.

A la salida de la delegación local, desde el sindicato mantuvieron un encuentro con los medios presentes en el lugar.

Así en declaraciones con FM Universo, Enrique Sánchez, abogado de la UOM expresó: “No se llegó a ningún acuerdo y el Ministerio de Trabajo prorrogó por cinco días más la conciliación obligatoria. No hubo ningún avance. El Ministerio instó sobre todo al sector empresario, que se nota muy displicente y no quiere sentarse a negociar y por eso se sigue en esta instancia. Esperemos que estos días se pueda arribar a una mesa de conciliación en serio para solucionar todos los problemas que tiene la planta Borroni”.

En cuanto a los temas que se tocaron en la jornada indicó: “fueron distintos temas, por ejemplo que al aplicarse la conciliación obligatoria el conflicto se retrotrae a la fecha anterior a la huelga. Pero la empresa discriminó con algunos trabajadores por ejemplo, en el no pago en algunos rubros del salario. Esos son actos que impiden el normal desenvolvimiento entre las partes” y añadió que “lo del trabajador que fue despedido, hoy reincorporado en el marco de la conciliación se trata de un conflicto individual que seguramente se va a resolver por otra vía”.

Además, Sánchez criticó: “Hay una retracción de la empresa a sentarse a conversar. Y este es el último plazo de conciliación y las partes después quedan libradas a tomar las acciones que crean necesarias. La empresa tomará sus medidas y la parte sindical también. De nuestra parte seguramente se tomarán acciones”.

Por su parte, el secretario general de la UOM, Humbero Perdiguero manifestó: “La reunión que hemos tenido hoy la empresa ha mantenido la misma postura y no se ha sentado a dialogar. El Ministerio de Trabajo otorgó unos días más. Pedimos que la empresa se abra al diálogo para resolver este conflicto” a la vez que denunció: “Hemos notado y pusimos en conocimiento del Ministerio que a los compañeros no les habían pagado los cinco días de paro. Así que pedimos que de cumplimiento el Ministerio a esta situación porque además no mejora nada en cuanto al conflicto”.

Mientras que el dirigente nacional, Abel Furlán, sostuvo: “Lamentablemente se salió con las manos vacías. La empresa está desaprovechando este tiempo de conciliación. Entendemos que el Ministerio nos da una herramienta para encausar el conflicto y creo que la empresa se está equivocando no abriéndose al diálogo. Nosotros no buscamos el conflicto por el conflicto mismo pero claramente hay anomalías dentro de la planta, hay cuestiones que no están resueltas y queremos que ello se solucione. Para lograrlo las partes tienen que conversar que no es lo que quiere la empresa evidentemente”.

Conciliación

El delegado local del Ministerio de Trabajo, Jorge Retegui al ser consultado sobre el encuentro expresó: “se sigue conversando pero se prorroga una semana más la conciliación. El próximo viernes se finalizaría este etapa y creo que vamos a llegar a un acuerdo, porque veo que las cosas están encaminadas como para que se comiencen a solucionar”.