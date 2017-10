Sabrina: “La única pelea que vamos a dar es la que ganen los vecinos”

La actual legisladora sostuvo que el espacio que representa quiera dejar de lado las antinomias • “Nos ha hecho muy mal la pelea, la división”, sostuvo la edil que pugna por la reelección.

La actual concejal Sabrina Selva, primer candidata del Frente 1Pías, se manifestó optimista de cara a las elecciones generales del próximo domingo 22. En ese sentido, la edil que va en busca de un nuevo mandato brindó algunas definiciones respecto a la percepción que tienen desde el espacio político que lidera Sergio Massa y cuyo máximo referente a nivel local es el actual diputado nacional y tres veces intendente de la ciudad de Mercedes, Carlos Selva.

“Venimos trabajando fuertemente para mostrarle a los vecinos que hay otra alternativa, que no deben perderse en la pelea que solo sigue alimentando la división de los argentinos”, dijo la edil.

“Queremos construir una oposición responsable, que proponga, que no ponga palos en la rueda pero que defienda con convicción el interés de los vecinos, sobre todo de aquellos que más sufren”, sostuvo.

“Quiero contarle a los vecinos porque me propuse seguir siendo concejal: asumí cuando tenía 25 años, los dos primeros años tuve la responsabilidad de trabajar junto a una gestión de Gobierno que hizo mucho por Mercedes. Los dos últimos años me tocó ser oposición, y en este camino siempre traté de cumplir con el rol más importante que tiene el concejal para mí y que es estar cerca de los vecinos… y no estoy sola en esto, me acompaña un grupo de trabajo del que estoy orgullosa” resaltó la concejal.

“Pertenezco al espacio político que conduce Sergio Massa, 1País, que ha demostrado que lo que queremos discutir en política es la agenda de la gente y nuestro compromiso no tiene que ver solo con la política” dijo y reflexionó: “nos ha hecho muy mal la pelea, la división, queremos trabajar para que esa pelea salga de tu casa de la televisión, para que de una vez por todas, contribuyamos en serio a trabajar por la unión de los argentinos. La única pelea que vamos a dar es la que ganen los vecinos”, concluyó.