Randazzo: “Tenemos convicciones y valores y actuamos en función de eso”

El jueves al mediodía se hizo presente en nuestra ciudad el candidato a senador por el Frente Justicialista, Florencio Randazzo acompañando a los candidatos por la fuerza en Mercedes, encabezados por Pablo Perazzo.

Luego de una recorrida por algunos puntos de la ciudad, en una confitería céntrica mantuvo un encuentro con la prensa, donde el mercedino destacó su alegría por la visita del candidato a senador. “Realmente sabemos de su gestión en el Ministerio del Interior, de todas sus obras, lo que ha hecho en la vecina ciudad de Chivilcoy y eso nos motiva a trabajar por la ciudad de Mercedes por cuestiones que tienen que ver con la producción, el empleo, pero también estamos muy contentos porque Florencio es una persona con convicciones y en esta oportunidad está llevando adelanto un gran esfuerzo de ponerle el hombro al PJ; es un lugar donde nosotros nos sentimos muy identificados y estamos en el lugar, la situación que queremos y trabajando para tener una ciudad mucho más productiva que nos permita a los vecinos generar las condiciones. Contar una persona de la experiencia de Florencio, su consejo, y todo lo que él sabe es muy importante para nosotros. Es un día especial y estamos muy contentos”.

Estuvieron recorriendo el predio de La Trocha previamente al encuentro, “una obra que Florencio llevó adelante en la ciudad de Mercedes y es muy utilizada para esparcimiento y recreación de los vecinos y de la cual tuvo todo que ver. Queríamos que estuviera al tanto de cómo está y por ello la recorrida. También estuvimos en la agrupación porque es alguien que está muy comprometido con los compañeros y los vecinos que caminan la ciudad contándole a los mercedinos qué proyectos tenemos así que tuvo una charla muy interesante. Y finalmente vinimos a este encuentro con la prensa para poder transmitir nuestras ideas”.

Por su parte, Randazzo agradeció a Perazzo y aseguró que llegó a la ciudad a “brindarle todo el apoyo a él y a su lista como candidatos en esta vecina ciudad de Mercedes”. También se refirió a la recorrida, señalando que “las instalaciones de La Trocha, un pedido hecho en su momento por Cucho España y que pudimos materializar, transformando un espacio que estaba abandonado en un espacio público”

Polarización

Consultado sobre el panorama actual eleccionario, que la mayoría de las encuestas se refieren a una polarización, y cuál será su actitud respecto a ello, Randazzo señaló: “No tomo decisiones políticas en base a resultados electorales. Me parece que la política ha perdido los valores que siempre ha distinguido sobre todo al interior. Nosotros tenemos convicciones y valores y actuamos en función de eso” y agregó que “nos parece que el resultado electoral no puede determinar un comportamiento electoral. No es serio ni respetado alguien que lo han pedido que lo acompañen hace treinta días atrás y hoy decirles que acompañen a otro candidato. Creo que eso es una gran subestimación de parte de ese candidato en relación a la sociedad. Los votos no son de ningún candidato.

Nosotros creemos que la polarización no es buena, nos parece que obliga a votar en ‘contra de’ y eso es malo. El votar a Macri por ir en contra de Cristina, por ejemplo, creo que esa señal puede llegar a ser leida equivocadamente por el gobierno, que es creer que hay una ratificación de las políticas que está llevando adelante. Y estoy convencido que la sociedad no está de acuerdo con eso, con los niveles de endeudamiento, la pérdida de empleo, el nivel de tarifas de gas y de luz que han llegado. Podría hacer una lista de cosas. Y creo que votar a Cristina, por votar en contra de Macri es otro error. Porque seguramente va a interpretar que las soluciones del presente son volviendo al pasado. Y no estoy de acuerdo con eso, tenemos que construir futuro”.

Por otro lado, Randazzo señaló: “Creemos que representamos parte de lo que la sociedad demanda que son conductas, valores, gestión. Soy una persona que ha tenido grandes responsabilidades y he entendido que no hay mejor herramienta de transformación que la gestión, que en definitiva es la mejor forma de honrar la política.

Me parece que tenemos que tenemos que empezar a plantearnos cómo queremos el futuro, y cómo generarlo como alternativa electoral de cara al 2019, representando los intereses de la mayoría de los argentinos”.

“Y ese camino es el que estamos transitando, no nos mueve ningún tipo de especulación electoral mezquina, no creo en los políticos que un día están en un partido y otro día en otro. Y creo que Cristina puso mucho en discusión el pasado y eso no nos permite discutir el presente, que es lo que nos preocupa a todos y mucho menos el futuro. En definitiva ello termina siendo funcional al gobierno de Macri”, concluyó.