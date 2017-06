Promocionan purificadores de agua













Tras la exposición pública que se generó sobre la calidad de agua en nuestra ciudad, se sumó un nuevo capítulo para los mercedinos: ahora les ofrecen comprar purificadores de agua con planes de pago incluido.

El hecho, como mínimo, es curioso. Tras el fuerte debate donde la Municipalidad expuso todos los análisis efectuados tanto en laboratorios públicos como privados e incluso tomando medidas fuertes para “frenar” una ola de desprestigio sobre la calidad del suministro los vecinos empezaron a recibir llamados de una empresa de Capital Federal que les ofrecía purificadores de agua, alegando incluso que tenían estudios por ellos mismos realizados.

En Facebook algunos contaron el hecho como curiosidad, pero, sin duda creó risas socarronas a más de uno porque el “oportunismo” empresarial y la “visión de negocios” que algunos tienen.

Sobre avenida 40, Etelvina, fue una de las que recibió el llamado. “Me ofrecieron un purificador de agua a $2400 o en dos cuotas de $1300 sin interés. También podía pagarlo con débito, tarjeta de crédito o crédito personal y si no tenía plata podía entregar $100 e igual me lo colocaban”, comentó la vecina de 40.

Los datos de la empresa son reales, googleada fue encontrada en internet y hasta dejaron datos fidedignos de contacto.

“Me ofrecían porque tenían estudios que decían si yo quería me mostraban que en la ciudad el agua debía ser filtraba. Les pregunté si no era potable y me dijeron que si es potable, pero, que igual en toda la cuenca del salado debía ser filtrada” comentó Etelvina narrando también que “Mirta era la mujer que me llamó de parte de la empresa y dijo que hace cinco años trabajan en la zona”.

En las redes sociales más de uno hizo, lógicamente, bromas, pero, el tema es más que serio.