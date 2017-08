Principio de paz y diálogo en Borroni

No se llegó a un acuerdo y se cerró la instancia de la conciliación obligatoria • Sin embargo, las partes se comprometieron a no cerrar el diálogo y habrá una reunión dentro de diez días para discutir distintos temas

Tras la prórroga de la conciliación obligatoria, se llevó a cabo el último encuentro a instancias del Ministerio de Trabajo entre la empresa Aceros Borroni y la UOM Mercedes. La reunión se desarrolló el viernes y no hubo acuerdo entre las partes en los puntos a tratar en el expediente generado.

Sin embargo, las partes se comprometieron a no cerrar el diálogo y habrá una reunión dentro de diez días para discutir distintos temas.

Durante el encuentro también estuvo presente el doctor Ariel Fusco en representación de los trabajadores que se sumaron a la denuncia penal que efectuaron desde la empresa por el bloqueo y la imposibilidad de trabajar durante los días que duró el paro. Pero fue a modo de participar y conocer las posturas ya que el expediente judicial continúa su curso por la vía legal correspondiente.

Según declaraciones del apoderado de la empresa, doctor Sergio Apesteguia en el programa radial Encuentro, de FM Universo, en la jornada “tratamos lo que es estrictamente el expediente que giramos a partir del conflicto que está cerrado. En forma particular vamos a tener diálogos sin un tema específico a tratar, entendiendo que todos somos parte de la misma empresa y de los mismos intereses” y agregó que “los intereses fundamentales, entiendo, que es la protección del trabajo, y hay que tener en cuenta esta apuesta al desarrollo de la ciudad y al crecimiento de la misma”.

“Está agotada la instancia del Ministerio, esta es una actuación voluntaria y en los casos planteados si alguien tiene una opción o reclamos tendrá que ir a la justicia”, sostuvo.

Sobre el principio de acuerdo a mantener un canal de diálogo, el letrado manifestó: “Más allá del cierre de esta instancia no están cerrados los canales de diálogo. La búsqueda de soluciones, pero nada en específico de lo planteado en este expediente. Obviamente habrá cuestiones en las que coincidamos, o no; situaciones que se podrán resolver y otras que no pero cada cual dará sus explicaciones y tomará las medidas que estime correspondiente. Pero la idea es poder salir adelante” y agregó que la “la empresa empleadora da trabajo gente que vive en Mercedes, 130 empleados, más de 150 proveedores locales y en una situación como la actual mantener una crisis no pareciera lo correcto. Todos tomamos decisiones y seremos responsables de lo que ellas acarreen”.

Por su parte, también en declaraciones radiales, el secretario general de la UOM, Humberto Perdiguero señaló: “Hoy nos llevamos un compromiso de diálogo y afrentar las dificultades” y agregó: “La empresa dentro de diez días va a recibir a representantes del gremio y del secretariado nacional y a partir de allí se comenzará a transitar un camino de diálogo. Más allá de la situación esto nos da cierta tranquilidad porque entendemos que había que abrir el canal de diálogo que es una manera de empezar. A partir de ahora iremos por ese camino, seguramente llevará tiempo pero buscaremos resolver todas las situaciones en ese marco”.

“Este es un momento de reflexión, análisis interno también porque se ha llegado a una situación que quizás no ha sido lo más adecuada”, expresó y cuanto a la situación del trabajador que fuera despedido indicó: “El compañero va a continuar su reclamo por la parte legal, está aceptando la situación y buscará hacer valer sus derechos acompañado por el gremio”.