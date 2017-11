Perazzo y Selva presentaron su lista

Fue el viernes por la noche en un encuentro en la agrupación 17 de octubre • Selva tuvo duras palabras contra el kirchnerismo • Desde la lista del actual presidente del PJ realizaron impugnaciones a la lista de López.

En la noche del viernes, Pablo Perazzo y Carlos Selva, máximos referentes de las agrupaciones justicialistas “Leales a Perón” y “17 de Octubre” respectivamente, presentaron ante su militancia, la lista de unidad con la que competirán juntos en la interna de PJ del próximo domingo 17 de diciembre.

El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Agrupación 17 de Octubre, de calle 30 entre 23 y 25, ante más de un centenar de militantes y tanto Perazzo como Selva destacaron la importancia de estas internas como puntapié inicial para la reconstrucción del Partido Justicialista de cara a 2019.

“Quiero agradecer a Pablo y a su gente por estar hoy en nuestra casa, quiero además destacar los términos de este acuerdo que logramos sobre la base del respeto y la tolerancia, con una mirada amplia y sobre todo con la humildad que la coyuntura requiere. Vamos a competir en estas internas convencidos de que tenemos que mostrarle a nuestros afiliados y a la sociedad toda, la voluntad de reconstruir el Peronismo y convertirlo en una alternativa de gobierno para 2019” destacó Carlos Selva. “Esta era una decisión que debíamos tomar para impedir que se lleven puesto al Partido. En lo personal sigo creyendo que si el PJ se encolumna detrás del kirchnerismo tendremos neoliberalismo para rato”, disparó el diputado nacional.

Por su parte, Pablo Perazzo también destacó los términos del acuerdo. “Como peronistas nos preocupa la difícil situación que están atravesando muchos argentinos, entendemos que vienen tiempos duros y nuestra prioridad debe ser el bienestar de nuestro pueblo” indicó y agregó: “hay una pretensión de dividir al Peronismo, de fragmentarlo, de romperlo en mil pedazos si es posible, por ello, debemos trabajar por un Peronismo unido, no amontonado, que sea una verdadera alternativa a este modelo de ajuste” concluyó Perazzo.

“Estamos confiados en que haremos una buena elección” coincidieron los integrantes de la lista que al término del acto intercambiaron opiniones con sus militantes, comenzando a delinear una estrategia de campaña que les permita llegar a cada uno de los más de cinco mil afiliados en condiciones de votar.

Impugnaciones

Según informaron voceros de la lista conformada por Carlos Selva y Pablo Perazzo, habrían presentado impugnaciones a la Lista que encabeza Juan Pablo López Baggio.

Puntualmente destacaron que falta Certificación de Firmas ante el apoderado de la lista y Escribano, Juez, Juez de Paz o Secretario Judicial (Art. 7° Reglamento Electoral) de los 35 (todos) candidatos de la lista; hecho que fue intimado también por la Junta Electoral del Partido Justicialista.

Además cuestionan que 13 candidatos de la lista no cumplen con la antigüedad que requiere el artículo 64° de la Carta Orgánica del Partido Justicialista que establece: “No podrán ser candidatos a cargos partidarios los afiliados que tengan menos de dos años de antigüedad como tales, ni los que tengan impedimento establecido por la legislación electoral vigente. Las elecciones se realizarán de acuerdo con lo establecido en el reglamento que de conformidad con la legislación vigente dicte la Junta Electoral Partidaria, según las prescripciones de la presente Carta Orgánica.”

Finalmente señalan que hay dos candidatos que no son afiliados al Partido Justicialista “uno de ellos conocido profesional y ex concejal y ex funcionario municipal” dice el comunicado de prensa en clara alusión a Mariano Castelucci.

Por último denuncian que un candidato de la lista no tiene coincidencia de apellido y nombre con el domicilio y DNI.

Lo cierto es que la Junta electoral ya le dio traslado a la lista impugnada a través de la resolución 11, razón por la cual la Junta aún no se expidió.