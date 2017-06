Perazzo, el hombre de Randazzo: “Siempre estuvimos en el peronismo”

El líder de Leales a Perón confirmó que está abocado a la candidatura de Randazzo como gobernador • Aspira a participar de las PASO y reivindica quiere disputar dentro del peronismo.

Si bien era un secreto a voces, en la semana el contador Pablo Perazzo confirmó que se encuentra trabajando dentro del espacio que busca posicionar a Florencio Randazzo como senador en las próximas elecciones de medio término.

“Hemos iniciado una serie de conversaciones con diferentes sectores de nuestra ciudad, desde los compañeros del movimiento Evita, hasta representantes de entidades gremiales, barriales algunas agrupaciones políticas. Todas ellas muy fructíferas de cara al futuro inmediato”, sostuvo el joven contador. En tal sentido Perazzo aseguró que es importante el potencial que tiene el ex Ministro en el distrito, dada la cercanía de su ciudad natal, “todos conocen a Florencio Randazzo, saben de quien le estamos hablando, de su forma de gestionar y el hecho de ser oriundo de Chivilcoy creo que es un punto a favor aquí en Mercedes donde es observado como un hombre que conoce la provincia más allá del conurbano bonaerense”, remarcó.

Respecto de que podría suceder en las elecciones Primarias (PASO), el contador Perazzo señaló: “Hay aspectos que nos exceden a los dirigentes distritales, por eso no queremos hacer afirmaciones en ese aspecto y sí dedicarnos a fortalecer este espacio en Mercedes. Venimos muy bien con esa tarea. Sea cual fuere el escenario en agosto para nosotros, es fundamental hacernos fuertes con una importante suma de voluntades que ven en nuestra propuesta una renovación dirigencial dentro del justicialismo de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.

Perazzo confirmó que “desde hace más de un año que estamos participando de reuniones. En la primera sección electoral con el intendente de San Martín Gabriel Katopodis y de Hurlingham Juan Zabaleta”.

Durante la jornada del martes 30 de mayo se presentaron los avales para la postulación de Randazzo: “Florencio Randazzo presentó los avales para participar de las PASO en agosto y en Mercedes cumplimos holgadamente con ellos” destacó Perazzo.

“Randazzo ha sido firme en transmitir sus ganas de participar de las PASO” remarcó el dirigente y agregó que “siempre estuvimos en el peronismo en la ciudad y no nos hemos movido ni un centímetro. No queremos estar fuera del espacio peronista. Randazzo no tuvo la oportunidad que quería la elección anterior. Queremos participar este año. El peronismo viene de una derrota, con pocos puntos de diferencia” sostuvo quien aclaró: “Cuando planteo reuniones hablo de un espacio de acuerdo con la candidatura de Florencio Randazzo”.