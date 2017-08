Buena actuación del grupo de Patín de Estudiantes en el Cedep

Participaron de la segunda fecha del importante torneo, en la jornada realizada en el club Villa Zagala de la ciudad de San Martín • La siguiente será en el Club Juventud Unida de la ciudad de San Miguel.

Las alumnas del Club Estudiantes acompañadas por sus técnicas Nacionales Candela y Sofía Bruschi, participaron en la primera parte de la segunda fecha de la liga Cedep, que es dividida en cuatro jornadas: 5 y 6 de Agosto y 26 y 27 de Agosto próximo.

La primera jornada se realizó en el club Villa Zagala de la ciudad de San Martín y la siguiente en el Club Juventud Unida de la ciudad de San Miguel.

Las instituciones participantes fueron: Patín Fusión, Club Brandsen, El Porvenir, Club Boca, Defensores, Atletic Club, Ateneo Santa Teresita, Las Heras, San Fernando, Nueve de Julio, Caseros, Sudamérica, Gualeguaychu, Asturiano, New Skate, Peñarol, Helvecia ,José C. Paz, Matheu, Paternal entre otros.

Los jueces del colegio de de árbitros de la Federación Porteña de Patín fueron los que evaluaron el desempeño de las patinadoras. El Club Estudiantes obtuvo excelentes resultados.

►El Patín en los Juegos BA

El Club Estudiantes También participó de los Torneos Bonaerenses 2017 en la instancia local quedando clasificadas al Regional Valentina Figueredo y Justina Bruschi.

Los resultados fueron los siguientes: Escuela formativa sub 13: Dulce Courtade 2do puesto, Malena Sosa 3er puesto, Sofía Goicochea 5to puesto, Milagros Cobucho 6to puesto. Quinta C Sub 16: Ailen Morales 3er puesto. Cuarta C sub 16: Valentina Figueredo 1er puesto, Martina Carballo 2do puesto. Tercera C Sub 13: Justina Bruschi 1er puesto, Bianca Ventrelli 3er puesto.

Los directivos del club y sus técnicas felicitan a las chicas por su excelente desempeño .

►Lo que viene

Se completarán las últimas dos jornadas de la Liga, el Regional de los Torneos Bonaerenses, los Metropolitanos de la C y de la B y el Nacional de la divisional C.