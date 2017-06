Patín del Training Travelling: Se largó el Campeonato Anual de AMPA

La escuela de Patín del Training Travelling participó del Campeonato Anual de de AMPA (Asociación Metropolitana de Patinaje Artístico) en las instalaciones del Colegio Cristo obrero de Villa Soldati.

Durante los pasados fines de semana la Escuela de Patín Artístico Training Travelling, que se encuentra funcionando en el Club Unión, a cargo de la Profesora Cecilia Carreiras, participó del Campeonato Anual de de AMPA (Asociación Metropolitana de Patinaje Artístico) en las instalaciones del Colegio Cristo obrero de Villa Soldati.

Compitiendo frente a importantes clubes como Federación Caballito, Sociedad de Fomento Alianza, Vélez Sárfield, Gázcon, Biblioteca, José Soldati, El Ideal, Polideportivo Oeste, Villa Mitre, Alumni, Resplandor, Maderos Central, Riachuelo, S.U.T.H.E.R, El Fogón, Flecha de Oro, Ateneo, Alto vuelo, Ferro de Merlo, C.A.S.A de Padua, Performance, Club 77, Comunicaciones, G.E.V.S, Mariano Acosta, Lomas del Mirador, Marplatense, La Roma, Juventud Unida, Leandro N. Alem y Training Travelling.

En esta primera fecha la Escuela de patín Training Travelling participó con catorce alumnas que obtuvieron los siguientes resultados:

Incentivo. 10 años, Evelyn Delgado primer lugar. 11 años, Daira Castillo, primer lugar.

Escuela Formativa. 8 años, Nicole Muhlberger: ME. 13 años. Delfina Bertera: 1°

Categoría 5 C. 9 años. Valentina Nievas: 4°. 11 años. Ambar Arzani 3°. 12 años. Delfina Florido: 2° y Freda Zunino: 5°. 13 años. Valentina Cestari: 3°. 15 años: Catalina Fregossi: 2°.

Categoría 3 C. 11 años. Lucia Sánchez Zinny: 1°. 12 años. Iara Cejas: 6°.

Promocional B. 13 años. Martina Palacios: 1º.

Categoría 3° B. Junior. Ayelen Julia 1º.

Las profesoras Clara, Elina y Cecilia felicitan a las alumnas por su desempeño y participación en este comienzo del campeonato anual. La próxima fecha serán los días 24, 25 de junio y 1,2 de julio en el mismo lugar.