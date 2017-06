Otra vez hubo inconvenientes con la caldera del Colegio Nacional

El martes, alumnos realizaron una sentada en la puerta del colegio ante la falta de respuesta a gestiones efectuadas meses atrás • Si bien no hubo definiciones, ya que se aguarda la llegada de un técnico, se buscan soluciones para palear el frío a la brevedad.

El martes por la mañana, un importante grupo de alumnos del Colegio Nacional realizaron un reclamo en las puertas del establecimiento reclamando por calefacción. La medida llegó luego de diversas cuestiones para que se lleve a cabo la revisión anual de la caldera de la entidad educativa, que hasta tanto no sea verificada no puede encenderse.

Una vez más, como ha ocurrido en varias oportunidades en los últimos años, la época de bajas temperaturas encuentra a la institución con problemáticas para encender la caldera.

De acuerdo a lo manifestado por los propios alumnos, la directora del colegio, María Esther Quintana lleva desde el mes de febrero presentado diversas notas ante el Consejo Escolar para que se lleve a cabo dicha tarea, sin respuesta concreta ante la falta de proveedor que se encargue de un artefacto de las características del que se encuentra en la institución. Y es que sin esta inspección no se podrá contar con la autorización de la Dirección de Infraestructura para su puesta en funcionamiento.

La directora de la institución, María Esther Quintana manifestó que “con la caldera tenemos el problema de que como es vieja se necesita de una revisión anual. Eso fue pedido como todos los años ante el Consejo Escolar, iniciando los pedidos en el mes de febrero, y reiterándolo todos los meses. Llegaron los meses de frío y no contábamos con la revisión correspondiente. A fines de mayo nos contestaron que iba a llegar un prestador. Llegaron tres prestadores pero ninguno era el adecuado para la caldera, y estaban buscando un profesional con las características que se requiere” y agregó que “a partir de eso, desde el Centro de Estudiantes empezó a plantear porqué no se encendía. Pero hasta tanto no hubiera un diagnóstico de informe sobre el estado de seguridad de la caldera no se podía prender. Como pasó el tiempo, hicieron el reclamo público”.

Desde el Centro de Estudiantes del colegio se llamó a una medida a primera hora de la mañana con la decisión del no ingreso a clases hasta tanto se de respuesta a esta necesidad, más aún con las bajas temperaturas propias de la época. Luego de algunas horas, se hicieron presentes del Consejo Escolar y de Inspección para atender la problemática y se convocó a un técnico gasista en la urgencia, pero que más allá de constatar que el sistema de válvulas y circulación de calor no tenía inconvenientes, el protocolo de seguridad indica que dicha inspección debe efectuarla un calderista especializado.

Posteriormente, se llevó a cabo una reunión entre la presidente del Consejo Escolar, Ana Darritchon, la directora de la entidad y el centro de Estudiantes donde se arribó al compromiso de dar solución a la problemática a la brevedad posible y se levantó la medida.

“Hoy no hay un plazo determinado de resolución. Se está la espera de la llegada de un técnico especializado que revise y dé el aval de un uso seguro de la caldera”, señaló la directora de la institución.

Esperando definiciones

Por su parte, Darritchon explicó que “el gasista ya estaba convocado para su arribo y se encontró con la sentada de los chicos. Cuando hizo la inspección nos indicó algunas cuestiones. Por un lado que hasta que llegamos a la caldera hay que hacer algunas modificaciones que tienen que ver con la actualización de la instalación. Hay un medidor que es muy antiguo, y se debe reemplazar, hay una perilla de corte que está en un lugar y la normativa indica que debe estar en otro. Después tiene que venir un especialista en caldera para que indique cuál es la condición real de la caldera. Esto lleva un tiempo y un costo. Cuando pude hablar con los chicos del centro de estudiantes y el directivo expliqué esto. Los tiempos no dependen de mí sino que dependemos de un profesional y esperamos que nos puedan indicar cuál es el estado y qué modificaciones hay que hacerle a la caldera para que no haya ningún problema”.

Por otro lado, indicó que hasta tanto se logre resolver esta situación se están evaluando también otras medidas. “Los chicos propusieron la compra de caloventores para colocar en los salones. Pero para eso también hay que hacer un cambio en la instalación eléctrica porque es vieja. Y no creo que nos autoricen a hacer agujeros de tiraje para colocar calefactores porque la escuela es un monumento histórico. No es tan fácil la resolución pero estamos trabajando en eso”, señaló y agregó: “Nosotros no nos olvidamos del pedido que nos fueron haciendo. Quizás el error fue no haber comunicado cada paso que fuimos dando en esta gestión”.