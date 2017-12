Opinión: Otra vez los pájaros y la poda













El comerciante Gustavo Bojorge critica una decisión polémica de podar árboles, fuera de temporada, para ahuyentar pájaro en el centro • “Hemos aportado buena voluntad y algunos pareceres, pero el principal consejo fue que se debe recurrir a instituciones idóneas y especializadas para poder trazar un plan”, sostuvo

(Por Gustavo Bojorge) Una vez más la ciudad se enfrenta con una invasión de terribles seres alados que azotan las calles céntricas, sembrando de heces las impolutas arterias de nuestra pulcrísima ciudad. Y una vez más se ha aplicado el científico método de la poda en plena primavera.

Para alejar a estas molestas bestias de nuestra vista se ha procedido a quitar las ramas bajas, y así de esta manera, correr a los pájaros a donde pertenecen, al cielo. En breve seremos una ciudad con árboles aún más altos que la misma edificación. Quizás podamos competir con los edificios más altos del planeta como el BurjKhalifa de Dubai, o con la Torre de Shanghái, pero nosotros con nuestros vernáculos árboles rascacielos.

Me pregunto si la Dirección de Espacios Verdes ha evaluado el posible daño futuro (hongos, enfermedades, malformaciones), que provoca la amputación que están practicando en pleno desarrollo vegetativo, como así también el desbalance estructural que ocasiona un eje troncal extremadamente largo que debe soportar el peso del follaje a una altura exagerada.

Y luego de que corroboren una vez más lo inútil y contraproducente de esta práctica, (tal como ocurrió en abril pasado con la poda de los árboles de la calle 27 e/ 24 y 22, oportunidad en la que procedieron a desparramar por las calles adyacentes a las golondrinas), ¿a qué otro remedio acudirán?. ¿A la limpieza diaria y específica como la hacen otras ciudades del mundo avanzadas en esta materia?, Mmmm…¿No es más económico limpiar que poner en funcionamiento grúas, motosierras, personal, etc, unidos al riesgo que ello conlleva?.

Quizás yo esté equivocado. Quizás deberíamos cortar todos los árboles, que además de los pájaros que atraen, provocan suciedad a nuestra impecable ciudad con las molestas hojas de otoño. Quizás sería una buena idea colocar árboles sintéticos que permanecerían inalterables durante todo el año sin provocar molestias. Inclusive hasta se los podría dotar de pajaritos chinos de plástico con algunos parlantes que emitan cantos armoniosos. Hasta se podrían apostar esos loros electrónicos que silben cuando pase alguna señorita (mejor esto no ya que podría encuadrar en la nueva figura penal de acoso callejero).

La naturaleza es sucia y molesta. Demostremos que somos los “reyes de la creación”, y que todo lo que no se nos somete se elimina. El cambio climático y la reacción del planeta es puro cuento. ¿Por qué debemos convivir pacíficamente con el resto de la creación si somos los “homo sapiens”?.

El antropólogo Bruno Latour señala: “Cuando decimos que los occidentales son “naturalistas” queremos decir que son amantes de los paisajes pintados…”, y más adelante agrega “Para decirlo con una fórmula veloz: a los Occidentales y a aquellos que los han imitado, la “naturaleza” les ha vuelto el mundo inhabitable”.

¿Será que debemos reflotar la superada teoría del buen salvaje de Rousseau?

Particularmente me siento defraudado, ya que hace unos días fuimos convocados por la Municipalidad varios actores sociales e instituciones para tratar el tema, y en dicha ocasión parecía que nos habíamos puesto de acuerdo en que debíamos buscar soluciones racionales, y que había quedado en claro lo contraproducente de la poda. El municipio debe entender que este problema requiere de un plan racional, bien estudiado y, además, de aplicación permanente, ya que son varias las especies de aves que van rotando (golondrinas, palomas, estorninos, etc), y que van generando inconvenientes en cada época del año. Hemos aportado buena voluntad y algunos pareceres, pero el principal consejo fue que se debe recurrir a instituciones idóneas y especializadas para poder trazar un plan que se desarrolle en forma continua a lo largo de los meses y no actuar en forma histérica e irracional. Parece que perdimos una mañana de trabajo inútilmente.

A los intendentes que gustan de poner en cada bien comunal o en cada obra que encaran “intendencia tal”, sería bueno que a esta “obra” también le pusieran el cartelito para que en el futuro nos refresque la memoria sobre qué administración realizó este atentado.