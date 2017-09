Ocaña vino a apoyar a Comesaña

La candidata a Diputada Nacional pasó este jueves por nuestra ciudad • Reafirmó su apoyo al doctor Comesaña e instó a que el próximo 22 de octubre haya un mayor acompañamiento a Cambiemos.

Luego del mediodía de este jueves y a pesar de que era un horario poco común para las visitas, Graciela Ocaña se hizo presente en nuestra ciudad, en primer termino atendió a los medios de prensa que se encontraban en el local de Cambiemos de calle 14 y 21. Luego de ello –y por cerca de una hora- se quedó respondiendo y comentando los lineamientos de la campaña electoral con la militancia de Cambiemos, y posteriormente realizó 3 actividades: dos en casas particulares donde visitó una matrimonio donde el hombre había sido beneficiario de una reparación histórica, que estaba esperando hace mucho tiempo y que luego de la medida que se tomara hace mas de un año se le reajustó el haber provisional y hoy cobra una jubilación mayor a la que percibía. Posteriormente fue a la casa de unos jubilados en barrio San Martín donde los vecinos manifestaban su preocupación por el estado del barrio, la falta de mantenimiento, zanjeo, que en días de lluvia como el del jueves 21 los caminos se hacen intransitable. Y el tercer lugar al que acudió fue a un Centro de Jubilados en calle 12 y 33 donde había un grupo de jubilados participando de los talleres que PAMI, junto con la comisión del centro y el responsable de PAMI en la ciudad Nicolás Farias, quienes recibieron a “La Hormiguita” junto a “Seson” e intercambiaron una charla mientras compartían un café.

Recorrida

En la ronda de prensa Ocaña destacó que los candidatos de Cambienos “estamos recorriendo la Provincia, para contarles a aquellos vecinos que nos votaron que queremos reafirmar ese voto. Pero también dialogando con los que no nos votaron para explicarles los cambios que se están dando en la Provincia, que formamos parte del equipo de María Eugenia (Vidal) con los cual vamos a seguir trabajando para octubre que es la verdadera elección. Las PASO son nada más que una encuesta un poco cara; los vecinos nos elijen sabiendo que vinimos a realizar cambios de verdad para la provincia y transformaciones que realmente se vean y se palpen. Nuestra campaña es esta: escuchar a los vecinos, y estamos para ello”, sostuvo.

“Cristina gobernó 8 años, la conocemos por sus tuits, sus cadenas nacionales. Planteó un mundo irreal, una Argentina irreal y nos mintió a todos los argentinos cuando no quiso hacerse cargo de funcionarios como Boudou, López, De Vido, Jaime y otros. Nos siguió mintiendo, y eso lo sabíamos, no me sorprendió. Lo hubiera hecho si se arrepentía de poner funcionarios corruptos. No se hace cargo de nada”, completó.

Por su parte, Comesaña rescató el “coraje” de Ocaña, “es una mujer muy valiente, ha peleado contra muchas mafias. Ella siempre demostró el cariño que le tiene a la gente, por eso le pido a la gente que la apoye, porque forma parte de un equipo que tiene la oportunidad histórica de cambiar este país”, dijo “Sesón” Comesaña.