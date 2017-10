Obras de mejora en avenida escolta

La acción comunal lleva varias semanas, porque incluyó zanjeo, limpieza, desmalezamiento, nivelación, entoscado y mejoras en la iluminación • Las acciones a cargo de la municipalidad vienen desarrollándose sin pausa desde hace algunas semanas y los frutos están trayendo gran satisfacción a todos los vecinos.

“Es un principio de solución de un reclamo que viene hace muchísimos años, con Matías cuando éramos concejales veníamos escuchando la problemática de la avenida escolta y ahora se está haciendo un trabajo integral que incluye zanjeo como corresponde, se está entoscando todo el camino, ahora viene la época donde la gente utiliza cada vez más el parque y queremos darle una mejor accesibilidad al mismo y para todos los vecinos de la zona” contó Juan Ignacio Ustarroz, destacando que “estamos contentos y viendo cómo avanza la obra. Siempre faltan cosas para poder ir mejorando pero creo que hoy se ha avanzado mucho”.

Obra esperada

Por su parte, el reconocido vecino, el “flaco” Vaccarini, afirmó ante los medios que “yo les agradezco al intendente y a Matías porque están haciendo lo que tanto pedimos. Yo vivo en este barrio hace 70 años y es la primera vez que se le hace algo a la calle tan a fondo. Ahora cuando viene el verano pasa mucha gente por acá, igual que los vecinos del “Bario Lowe” que día a día pasan. Los días de lluvia no se podían pasar y ahora está firme gracias al trabajo que está haciendo Juani. Yo vivo sobre la avenida escolta y a los días de lluvia era imposible sacar el auto, eran sólo 50 metros, pero no podía, ahora está firme, se nota el trabajo”, destacó ante las cámaras de televisión.

Resistente

Quien también estuvo presente fue el Presidente del Concejo Deliberante, Matías Dematiei, expresó que “como decía recién el vecino era imposible venir, hace poco tuvimos un temporal en Mercedes y esta zona fue muy afectada, se habían caído postes, se cayeron árboles y estuvieron todas las cuadrillas trabajando para no interrumpir la calle y uno podía transitar sin ningún problema porque se encuentra muy firme. Es un trabajo que se está haciendo muy grande, como todos los trabajos que se han hecho desde el inicio de la gestión que no ha parado en ningún momento y uno que es habitué de recorrer esta zona y si no se hubiese escuchado al vecino seguiría siendo una problemática constante. Muchos vecinos nos dicen que nunca vieron un trabajo como se está haciendo ahora y eso a nosotros como parte, en este caso del Legislativo, acompañando al intendente, me pone muy contento el poder resolverle a los vecinos los problemas cotidianos” destacó el edil.

Tareas que duren

“Lo que buscamos es hacer un trabajo bien hecho, que perdure en el tiempo, en este caso empieza por el zanjeo para que el agua escurra, esta es una zona con una pendiente muy pronunciada y que eso hace que si el agua no escurre bien los caminos no se puedan mantener. Esta es la época de mayor trabajo aprovechando la temporada más seca y hoy se puede ver todo el fruto de las maquinarias que hemos comprado y la gran inversión que hemos hecho” destacó el intendente Juan Ustarroz, revalorizando la gran inversión efectuada en 45 nuevas máquinas que nos “permite llegar cada vez más y mejor a las distintas zonas de la ciudad”