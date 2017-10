Nuevas y sorpresivas caras en el HCD

Hace años que en la ciudad no se da el ingreso de un quinto candidato de una lista, y mucho menos de un sexto, en una elección • Con los resultados del domingo, los candidatos Gustavo Mangoni y Marilina Bustelo (Cambiemos) accedieron a la banca.

Con los resultados de las pasadas elecciones, la lista de Cambiemos obtuvo 21.551 votos y sumó seis ediles en el Concejo Deliberante donde – además – será mayoría automática. Con los votos obtenidos, los concejales que asumirán en diciembre son: José María Comesaña, María Evangelina Cabral, Esteban Biaggini, Sabrina Viñales y la sorpresa – que no previó las PASO – de Gustavo Mangoni y Marilina Bustelo.

Hace años que en la ciudad de Mercedes no se da el ingreso de un quinto candidato de una lista, y mucho menos de un sexto, en una elección.

Y aunque muchos lo tomaron como algo sorprendente, en el interior del grupo político aspiraban a un resultado similar.

El quinto por la salud

Gustavo Mangoni tiene 50 años, es kinesiólogo y vicepresidente de Cerelmer. Hace dos años comenzó a participar activamente dentro del Pro Mercedes.

“Yo fui en la lista para acompañar y terminé dentro del Concejo”, contó entre la alegría y sorpresa. “Como siempre lo digo fue sorpresivo porque la intención más que nada era acompañar. Las proyecciones cuando empecé a formar parte del espacio eran 3/3/3 (haciendo alusión al posible ingreso de tres concejales de Cambiemos, tres de Unidad Ciudadana y tres del 1País). De pronto fue cambiando todo, y hasta se dio en otros niveles porque inicialmente Bullrich estaba 7 puntos debajo de Cristina, y terminó siete puntos arriba; mientras que Massa fue perdiendo votos. Todo tuvo que ver con todo. Y después de las PASO aún más y así se dio un panorama que en cuatro meses hizo un giro vertiginoso y llegamos a esta situación”.

En cuanto a su ingreso a la política planteó que “ya venía acompañando el proyecto”. “Fui para trabajar y estoy totalmente de acuerdo con las políticas del espacio. Donde me necesitaran iba a estar. No me importaba para qué lugar me convocaran, simplemente era apoyar al proyecto donde se me necesitara”, remarcó.

Respecto a la convocatoria a ser quinto candidato a concejal indicó que vino de parte del espacio. “Cuando comenzamos a trabajar con la gente del Pro se hizo una suerte de propuesta de quienes estaban en condiciones de ser candidatos, siempre tuve la convicción y estaba dispuesto a desempeñar el rol y así quedé seleccionado en el grupo. Cuando se armó la lista de unidad con la UCR, la Coalición Cívica y el Partido Fe, me propusieron el quinto lugar y lo acepté. Y ahora a trabajar”.

En los 40 días que quedan para su asunción, el concejal electo buscará organizar su trabajo para poder desempeñar el rol para el que fue elegido. “Lo que es la rehabilitación y kinesiología es de mucha carga horaria. Yo trabajo de mañana y de tarde, con prácticas domiciliarias así que estoy tratando de acomodar los horarios para empezar a tener tiempo y veré sobre la marcha si comienzo a trabajar con algún otro colega kinesiólogo porque también dependerá del tiempo que me vaya a insumir, que calculo que va a ser bastante por toda la problemática que hay en la ciudad”.

En cuanto a los temas a abocarse, indicó: “el fuerte mío es salud, que es algo que siempre he vivido. También me gusta lo que refiere a la obra pública. Me he dado cuenta cuando salí a recorrer los barrios que miro cómo está la calle, las zanjas, pienso por dónde pasan las redes cloacales y demás”.

“Yo me veo bien, tengo mucho tiempo trabajando en la calle y experiencia en gestión porque soy uno de los administradores de Cerelmer en la parte financiera y de obras. Tengo 28 años de profesión, 50 años de edad, y estoy en una etapa en mi vida que tengo la mente abierta para hacer las cosas. Es una experiencia nueva pero acepto el desafío porque me siento capacitado para encararlo”, expresó en cuanto a cómo le llega esta nueva etapa en su vida.

En lo referido a sus proyectos y expectativas manifestó que le gustaría abocarse “a ver la posibilidad de encontrar una solución a la obra pública en la ciudad. Con el boom inmobiliario hay que reveer el tema de la construcción y las cloacas. Así que quiero trabajar y abocarme a eso. Y por supuesto en el tema de salud me gustaría poder darle mayor empuje y apoyo al hospital Dubarry. Es muy grande, tiene mucha capacidad y tiene que funcionar con especialidades y equipos que hoy son necesarios y no los tenemos. Desde el HCD vamos a apoyar la gestión del doctor Bandoni y tratar de aportar lo máximo que se pueda”.

La sexta por lo social

Por su parte, Marilina Bustelo es una joven militante de la UCR. Tiene 27 años y se dedica a la organización de eventos. “Hoy estoy pasando una experiencia nueva y me tocó ingresar como concejal al HCD”, indicó.

Hace dos años participa activamente, pero se reconoció con actividad política desde el secundario.

“Venimos trabajando mucho desde antes del 2015 con Lucas. Después en las PASO fue algo sorprendente lo que se dio y ya después estuvimos más confiados y creyendo que íbamos a generar esto y entrar los seis concejales. La verdad que, al menos de mi parte, tenía mucha fe y dimos un cambio retundo en la decisión de las personas. Los vecinos de Mercedes nos empezaron a acompañar mucho. Fue un trabajo de hormiga, se recorrió mucho e incluso zonas dónde nunca se había llegado. La gente respondió y creyó en nosotros”, expresó.

En cuanto a cómo será su vida a partir de diciembre, indicó: “Tengo una expectativa enorme pero no me veo aún en ese rol. Quiero empezar de a poco, terminar de formarme. Es una experiencia totalmente nueva. Tengo mucho trabajo con respecto al servicio a las personas, pero de esta forma nunca. Ya tenemos muchos proyectos y estar dentro del Concejo va a exigir un poco más por lo que tenemos que interiorizarnos bien”.

Respecto de los temas a los que le gustaría abocarse, señaló: “me interesa la parte social, el servicio a las personas y creo que ese será mi rumbo. Me encanta generar proyectos así que quiero trabajar y estudiar para eso porque estoy convencida en que lo voy a lograr”.

Entre sus aspiraciones, indicó que le gustaría también generar un mejor funcionamiento del parque municipal y la generación de empleo. “Son cosas que va a tardar un tiempo. Es algo que anhelo y será trabajar para ello y poder lograrlo. El acercarnos a los barrios, y el vivir en el propio – en Malvinas – uno sabe que falta mucho y se requieren obras”, manifestó.

Finalmente expresó: “tengo ganas de que se proyecte la ciudad y trabajar para que lleguen lo que sabemos que es importante. Y la expectativa que tengo es trabajar para que Cambiemos sea gobierno en 2019”.