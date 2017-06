“Nos postergaron muchos años por meras mezquindades políticas”

El mercedino es coordinador de asuntos municipales de la primera sección electoral por la provincia • Si bien trabaja junto a la mesa local de Cambiemos no será candidato pero acompañará lo que aspira será una lista de unidad.

El mercedino Ezequiel Bisso es coordinador de asuntos municipales de la primera sección electoral por la provincia de Buenos Aires. Desde el espacio Cambiemos, desde el último año, ha desarrollado diversas actividades y ha sido parte de gestiones para la ciudad de Mercedes.

Si bien políticamente era desconocido en la ciudad, Bisso afirma que hacía tiempo que tenía vinculaciones políticas. “Me tocó sumarme a la función en un contexto desgraciado, como lo fue el fallecimiento de Lucas (Fal). En base a esas reuniones que se dieron posteriormente a esto, Federico Salvai y Alex Campbell me propusieron sumarme a trabajar en el equipo de ellos, y acompañar al grupo que estaba constituido en Mercedes que estaba todavía shockeado por todo lo que había ocurrido”, expresó y agregó: “Mi familia es de estrato radical. Yo me considero un ciudadano independiente, creo mucho más en las personas que en los partidos políticos. Y Cambiemos es un espacio diverso, plural, amplio y me siento muy cómodo en ese contexto”.

¿Cómo vez las diferentes gestiones desde que estas en la función?

En cuanto a la primera sección creo que Cambiemos está muy bien. Veo obras por todos lados, y son obras que le cambian la vida a la gente como cloacas, agua corriente, asfalto. Esa fue una decisión del presidente y la gobernadora de optimizar todos los recursos posibles y volcarlos a los más necesitados.

¿Sobré qué estuviste trabajando desde la función, para la ciudad de Mercedes?

En Mercedes hemos podido optimizar recursos en todo lo que ha estado a mi alcance. Es un trabajo de equipo, no personal; en este caso de los concejales de Cambiemos. Todo lo que llegó a Mercedes fue por iniciativa de ellos. Por ejemplo, la obra del colegio Normal que era un expediente que estaba muerto, que jamás existió una obra en proceso para arreglar la escuela. Las promesas pasadas eran humo. Y cuando ellos fueron al Ministerio lograron que en pocos días se generara un expediente nuevo, una licitación por 32 millones de pesos para poner en valor un monumento histórico como es este colegio. Es algo maravilloso.

Los concejales también trabajaron arduamente para pavimentar a nuevo 23 calles de la ciudad que se tienen que inaugurar antes de fin de año; los hitos que se están haciendo en la 40… Son todos fondos aportados por la provincia de Buenos Aires.

Y ahora estamos con la obra de la avenida 2. Todos sabemos que está destruida desde hace muchos años, incluso cuando “Wado” de Pedro era secretario de Presidencia. Sin embargo, nunca la arreglaron ni acercaron nada. De hecho, esa repavimentación se colocó a último momento dentro de un paquete de proyectos de ley antes de que Cristina Fernández de Kirchner dejara el poder para adjudicársela ellos. Obviamente que todo eso se revisó, porque había sobreprecios, irregularidades. Y ahora la obra se va a hacer desde la rotonda de la 2 hasta Gendarmería, para traspasársela al municipio posteriormente. A diferencia de la oposición anterior los vecinos nos importan a nosotros. Queremos que las cosas para Mercedes vayan mejor. Antes nos tuvieron postergados en el marco de una discusión entre el intendente anterior y la oposición, que eran ellos, y nos postergaron muchos años por meras mezquindades políticas.

Hace poco leía una entrevista que le realizaron en este medio al ex intendente Carlos Selva, y lo que dijo en cuanto a los recursos que se les están dando al actual primer mandatario es verdad. En la gestión anterior Mercedes fue bloqueado por la oposición y no llegaban recursos.

En cuanto a Cambiemos y su mesa local ¿Estás al tanto si se va a apuntar a lista de unidad o si van a ir a las PASO?

Esta va a ser la primera elección pos Lucas, pero creo que más allá del contexto desgraciado que tocó, el equipo está consolidado, fuerte y hay muy buenos valores; un equipo de concejales que laburan muy bien y me siento orgulloso, y una militancia muy comprometida. Creo que vamos a hacer una muy buena elección en Mercedes. Vamos a competir y demostrarle a la ciudadanía que hay mucho por dar todavía.

La idea es que haya una lista de unidad, creemos que están dadas las condiciones para que así sea y tratamos de darle cierta independencia a cada uno de los espacios para que puedan ir aportando candidatos, posiciones y miradas. Si llegara a ocurrir algún contrapunto entre las fuerzas, nosotros desde provincia vamos a contribuir a que se supere.

Muchas veces no se producen críticas en cuanto a la persona en sí postulada, creo que eso es inobjetable. Lo que se suele objetar es quién lo propone, qué espacio y con qué picardías. Pero esas son pequeñas cosas en las que no tenemos detenernos, encontrar un punto de equilibrio y creo que no habrá problemas.

¿Aspirás a ser parte de la lista?

No es algo que dependa de mí pero sí tengo claro que en Mercedes no lo voy a hacer, al menos no en esta elección ni en 2019 por un compromiso que asumí…

¿En qué sentido el compromiso asumido?

Cuando me sumé a trabajar fue en un contexto de mucho dolor, shock y estupor por la pérdida del líder natural que tenía el espacio. Y podía suceder que ante mi aparición repentina a tan poco tiempo de la pérdida de Lucas pudiera generar alguna suspicacia de que yo llegaba a ocupar un lugar, que realmente no iba a ocupar sino que a aportar desde la provincia con un granito de arena. Como en política muchas veces la gente no cree demasiado porque suelen haber traiciones o actitudes mezquinas ofrecí mi palabra, que creo que es lo más preciado que tengo, de no competir eleccionariamente en la ciudad ni en 2017 ni en 2019 y que iba a acompañarlos en todo lo que pudiera desde mi lugar.

Y en cuanto a medidas como los aumentos de tarifas ¿Qué opinás?

Como tenemos las tarifas hoy pagamos la mitad de lo que pagan nuestros hermanos de países limítrofes. Nos pasamos una década despilfarrando nuestros recursos naturales en pos de un objetivo político que era subsidiar tarifas.

Hay muchos sectores que pagaban módicas sumas por un fuerte nivel de consumo energético. Es cierto que parece que es un montón, pero la tarifa social beneficia muchísimo más a los sectores más vulnerables, jubilados y clubes sociales, y eso nadie lo destaca.

Tenía que haber un reajuste de tarifas para que vuelvan las inversiones, los recursos activos nuevamente y dejar de vender un cuento que no era.

Pero en paritarias el gobierno no ofreció más de un 18% de aumento contra las significativas sumas de aumento de tarifas…

El año pasado el aumento fue mayor a los trabajadores, y el aumento de tarifas este año no fue tan grande.

Estoy de acuerdo en el planteo en muchas cosas. Obviamente que no es una noticia cómoda que le tocó dar al gobierno nacional pero había que hacer un ajuste. Sino terminábamos como Venezuela…Después de doce años de un verso, a costa de un negociado explotando los recursos de todos los argentinos es un precio bastante caro que nos toca pagar a todos pero no es culpa de este gobierno. El presidente no disfruta de tomar estas medidas, por el contrario. Pero son medidas que hay que tomar pensando en sacar adelante el país.

Afortunadamente hay indicios de que se está saliendo de a poco. Es cierto, no son cosas que hagan que crezcamos de un día para el otro. Pero hoy se empiezan a generar las condiciones que van a generar inversión, desarrollo y progreso.

Un gobierno maravilloso

“Lo que está haciendo el Ejecutivo nacional en cuanto a obras es algo maravilloso”, opinó Bisso y agregó: “Creo que el error es que no las comunicamos adecuadamente. Se está haciendo una tarea muy ardua, asumiendo los compromisos heredados, poniendo en orden las cuentas, generar la reactivación económica. El año pasado fue muy duro, pero ya se venía de antes. No fue culpa del Gobierno de Macri. Nos dejaron 30% de pobres… Creo que el compromiso que tiene el gobierno de Macri es claro, es caminar el rumbo de la pobreza cero, es generar desarrollo, infraestructura para los más necesitados. La diferencia es que ahora todo eso se puede ver. Tengo la seria convicción de que la gente en octubre va a acompañar ese proceso porque se están viendo los resultados”.