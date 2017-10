Matías Dematei se manifestó preocupado por dichos de concejales de esa fuerza • Pidió votar a Unidad Ciudadana • “Sería un gran empuje contar con el apoyo vecinal porque significaría que aprueban nuestro trabajo”, sostuvo.

“Yo no quiero el ‘vamos por todo’ que expresaron desde Cambiemos en su cierre de campaña. Sí quiero un ‘vamos todos juntos’ por una ciudad mejor, por una ciudad de todos y para todos como lo venimos haciendo desde el primer día que asumimos, como pedían los vecinos”, sostuvo el presidente del Concejo, Matías Dematei, invitando a los mercedinos a apoyar al actual gobierno comunal.

Según Dematei, con el “Vamos por todo” que expresaron los integrantes de Cambiemos en su cierre “sólo nos está mostrando que buscan un escenario desestabilizador, llevarse todo por delante sin respetar lo que la gente eligió hace menos de dos años para gobernar la ciudad”.

“El intendente y todos los que acompañamos esta gestión trabajamos desde el primer día buscando la unidad de todos, que es la única manera de hacer más cosas por nuestra ciudad. Espero que solo sea una frase desafortunada, pero cuando uno habla con los jefes de campaña de Cambiemos -Juan Navarro, concejal que asumió formando parte del Selvismo, como Benítez, que saltaron al bloque del PRO, o con Nicolás Farías, jefe actual de PAMI en Mercedes- siempre nos manifestaron que el camino es ir por todo, algo preocupante para una sociedad cansada de la pelea. Junto al intendente siempre repudiamos esa postura buscando crear puentes de diálogo y haciendo saber que éramos todos vecinos de la ciudad, que nos conocemos de siempre y queremos lo mejor para la gente. Pero eso no pasa y parece que Cambiemos piensa en llevarse todo por delante enceguecidos por la ambición y el poder. Esperemos que recapaciten, por que esto de ‘Vamos por todo’ no le hace bien a los mercedinos. Nosotros en su momento aprendimos de nuestros errores y hoy lo seguimos a haciendo, los errores los marca la gente, y escuchando, poniéndose en el lugar del otro, se puede lograr”, agregó Dematei.

En busca de apoyo

El presidente del HCD, Matías Dematei, pidió “el apoyo de los vecinos” en las elecciones del domingo “porque es clave para poder garantizar y profundizar el trabajo que se viene realizando” con el intendente Juan Ustarroz. “Yo creo que, en líneas generales, los vecinos están satisfechos con la gestión que venimos haciendo de la mano de Juani. Los vecinos ven que este Gobierno hace, trabaja, no para. Ese reconocimiento yo lo recibo cuando charlo con la gente. Ojalá en las elecciones del próximo domingo eso tenga un correlato en las urnas y lleguemos a un mejor resultado que en agosto. Sería muy lindo, importante y un gran empuje contar con ese apoyo de los vecinos porque significaría que aprueban nuestro trabajo”, dijo luego.

Dematei destacó también “la transparencia y la honestidad” del gobierno local “en el manejo de los recursos” y el desarrollo de “distintos programas en áreas como Deporte, Salud, Seguridad, Desarrollo Social y Obras y Servicios Públicos que, en conjunto, sostienen un programa de crecimiento ordenado e inclusivo para la ciudad”.

“Se trabaja mucho en todas las áreas de gobierno. Hay muchas cosas que por ahí no se ven pero son fundamentales para la construcción de una ciudad mejor y de una sociedad más justa. Y hay que ver también que el municipio debió hacerse cargo de problemas que generaron las políticas económicas nacionales, como las impresionantes subas de tarifas de los servicios. En Desarrollo Social se multiplicó la entrega de bolsas de comida, por ejemplo, y eso preocupa mucho aunque nos da tranquilidad saber que nos podemos hacer cargo, gracias al orden, a la honestidad y a la transparencia, que no son ningún atributo sino lo que corresponde”, completó, y dejó en claro que para él es un “orgullo” formar parte de este “equipo de personas que no para de trabajar y de pensar en que primero está Mercedes”.