Sesón Comesaña sostuvo que se votó al grupo y confía en mantener los votos para octubre • Sostiene que va a ser muy positivo tener la mayoría en el Concejo.

El candidato a concejal en primer término por Cambiemos, José “Sesón” Comesaña, a una semana de las elecciones realizó un balance muy positivo sobre lo que se dio en las urnas.

Esta es su tercera participación, pero nunca en un puesto tan expectante como en esta oportunidad. Había estado como candidato en una lista junto a Pocho Espina y en otra oportunidad con Juan Carlos Benítez. “Siempre me gustó la política, pero nunca había participado por falta de tiempo. Ahora me animé y estoy contento”, expresó.

“Estaba convencido de que íbamos a ganar, pero nunca pensé en semejante diferencia”, remarcó todavía sorprendido e indicó que “uno sentía entre la gente esto. Lo iba palpando en los lugares donde trabajo, en la calle y se veía mucho apoyo. Creo que tenemos un muy buen grupo de trabajo, no prometimos nada irreal y creo que la gente creyó ese mensaje e hizo que tuviéramos esta diferencia que nos sorprendió a todos”.

En cuanto a los factores que considera que hizo a la gente elegir de forma masiva su lista señaló: “Creo que se creyó realmente el mensaje que dimos, que la gente está engañada con las promesas, estos de mucho prometer y después no hacer. No lo digo solo por el gobierno que está actualmente a nivel municipal. Recorrimos muchísimo los barrios, hablamos con la gente en los timbreos y realmente se sentían engañados. Nos planteaban que en las campañas políticas los candidatos se acercaban, prometían cosas como pavimento, cloacas, solucionar problemas de zanjas y demás y que hacían años que estaban esperando. Por ejemplo en el barrio Blandengues hacía 30 años que les prometían un pavimento que si Dios quiere se va a hacer ahora con un dinero que envía la gobernadora en la calle 12 y 14, por 107”.

“No hay que mentirle más a la gente. Hay que plantear lo que se puede hacer, hay cosas que lamentablemente no se pueden desarrollar a corto plazo. No hay que prometer cosas en campaña que después no se hacen. Nosotros hablamos de volver a seguir caminando los barrios y creo que eso ayudó mucho. Nuestro gobierno provincial y nacional, con bastante acierto ha hecho cosas, hubo que tomar determinaciones difíciles como fue la suba de las tarifas que realmente son antipopulares pero que eran necesarias. Con la verdad se va a todos lados. De hecho la suba del gas, que fue una maniobra antipática se hizo en la semana anterior a las elecciones como estaba pautado según el cronograma, no se escondió hasta pasadas las elecciones. Y creo que la gente estaba cansada de la mentira y respeta eso”, sostuvo.

Además, remarcó que hubo poco corte de boleta, por lo que no se sentía como un “elemento representativo”. “No creo que haya sido por mi persona, sino la confianza a nuestro espacio y que la gente sigue buscando una política fresca”, remarcó.

De cara a octubre

En cuanto a cómo será la campaña de cara a las próximas elecciones, contó que el miércoles hubo una reunión de los referentes de cada partido dentro de Cambiemos donde se definió continuar trabajando como hasta este momento. “Vamos a seguir haciendo lo mismo, con una campaña no agresiva porque la gente está cansada de eso también. Vamos a cargar de propuestas la campaña. Vamos a hacer propuestas hacia adelante, marcando la diferencia de porqué se hacen las cosas y hacia dónde apuntamos llegar. Además, estaremos estudiando dónde estuvimos mejor y dónde más flojo, para trabajar más fuertemente en esos lugares reforzando el mensaje”, señaló.

De volver a darse este resultado en octubre, Cambiemos tendría mayoría en el Concejo Deliberante. Sobre ello indicó: “Creo que es útil. Uno teniendo mayoría puede defender más sus propuestas con más peso. Y siempre nuestros concejales han trabajado sin poner palos en la rueda. Lo que se votó que ‘no’ fue porque eran cosas que estaban convencidos que no correspondían”.