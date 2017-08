“Necesitamos el apoyo de la gente para implementar más políticas públicas”

El candidato a concejal por Unidad Ciudadana, Gerónimo Ustarroz, asegura que es momento de frenar el ajuste a nivel nacional y acompañar la gestión que se hace desde el municipio de Mercedes.

El actual jefe de Gabinete de la Municipalidad de Mercedes tiene muchas expectativas estas elecciones que se darán este domingo. “Le digo a la gente que vaya a votar, es muy importante su opinión, más allá de a quien vote. La democracia se fortalece participando en las elecciones”, dijo.

Sobre el camino trazado en este mes de campaña, Ustarroz fue claro al dividir el pensamiento de los vecinos que visitó. “Por un lado nos reconocen el esfuerzo que hacemos, el compromiso que tenemos y la honestidad en nuestra forma de gestionar. También nos reclaman por cosas que restan hacer, pero lo que más me impresiona es lo que me dicen sobre lo que están viviendo con las políticas económicas aplicadas por el gobierno nacional. La gente entiende que no se puede seguir así. Por estos días llegaron facturas de gas que son astronómicas, e impagables para muchas familias”, dijo.

Gerónimo Ustarroz cree que los tarifazos, más la baja en el poder adquisitivo de la gente, provocan una grave situación en la economía de la ciudad. “Yo lo repito hasta el cansancio pero es así. De Mercedes hacia estas grandes empresas de servicios se van más de 230 millones por año, dinero que de no ser así la gente hubiese invertido en la ciudad, en sus comercios, etc. Tenemos que frenar esto y hacer que el gobierno tome otro rumbo”, dijo.

Sobre la cuestión local, Ustarroz se metió de lleno en una necesidad de muchas familias mercedinas: la vivienda propia. “Hay un proyecto trabado en el Concejo Deliberante sobre el armado del Banco Municipal de Tierras, que es una idea de un dirigente opositor como Luis Colao y que nosotros tomamos y convertimos en proyecto. En la comisión del Concejo se ponen palos en la rueda y no se puede contar con 200 terrenos para que los vecinos tengan la posibilidad de acceder a su casa. Eso lo queremos revertir cuanto antes y para tal fin necesitamos el apoyo de la gente para poder implementar mayores políticas públicas”, dijo sobre el final.