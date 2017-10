Municipio compra dos minibuses para escuelas y clubes

Los buses son para viajes escolares, deportivos, instituciones y por supuesto para los vecinos. Una inversión de $3.600.000 al contado. El primer mandatario local, Juan Ignacio Ustarroz, destacó que “estamos realmente muy contentos con la adquisición de estos nuevos minibuses.

Dos nuevos minibuses fueron adquiridos por la Municipalidad de Mercedes. Los buses son para viajes escolares, deportivos, instituciones y por supuesto para los vecinos. Una inversión de $3.600.000 al contado. Sanear la economía, dejar de perder y obtener beneficios permite hoy decir que “se adquirieron ya 45 vehículos y máquinas para todos los mercedinos”, destacó el intendente Ustarroz.

El primer mandatario local, Juan Ignacio Ustarroz, destacó que “estamos realmente muy contentos con la adquisición de estos nuevos minibuses que estarán destinado a los colegios de la ciudad, a La Casa del Niño y a todos los lugares para que los chicos puedan realizar viajes adentro y afuera de la ciudad”, como así también en apoyo al deporte y las instituciones.

“Hace poco estuve en una escuela rural y la directora me contaba que los chicos no conocen la Municipalidad, no conocen la Biblioteca, y con esto se podrán realizar más viajes también dentro de la ciudad, para que la igualdad sea una realidad” destacó el Jefe Comunal.

Es importante resaltar que la Municipalidad efectúa muchos viajes y que de esta manera alquilará menos, siendo, además, un gran aporte al cuidado de los recursos locales y una herramienta más para todos los trabajadores.

En la entrega estuvo la representación de la empresa Agrale, quien fabricó las flamantes adquisiciones. Fue al contado, con excelente valor, mejorando otras ofertas como de Iveco y Mercedes Benz y sin “embargar el futuro” destacaron en el encuentro con la prensa.

►Convenio beneficioso

Más adelante sostuvo que “quiero destacar el profesionalismo de Agrale en la entrega, en los plazos y remarcar algo que es muy importante para todos nosotros que tiene que ver con comprar el mejor colectivo del mercado y al mejor precio. Fue un acuerdo que hicimos con la gente de Agrale que se viene respetando y que beneficia a ambas partes” destacó Ustarroz.

Por su parte, el Gerente Comercial de la empresa, Ignacio Armendariz, expresó que es “un gran orgullo el poder entregar a la ciudad estos dos grande buses de primer nivel” y destacó que “estamos cumpliendo con nuestra parte de responsabilidad social como empresa y con el deseo de retribuir a la ciudad que nos albergó”

►Récord de compras

El Jefe de Gabinete, Gerónimo “Zaza” Ustarroz remarcó que ya se adquirieron 45 máquinas y vehículos en casi 20 meses. Algo histórico en la ciudad a la vez que mencionó que son de gran utilidad para la educación, el turismo, el deporte. “Quiero destacar la decisión política que tomó esta gestión de hacer un convenio con Agrale, del ahorro que se produce directamente con la compra de vehículo, de la inversión que se hizo en un empresa que tiene el 95% de los empleados mercedinos, con lo que se está retroalimentando el comercio, la industria y la actividad comercial de la ciudad. Además de que cada service y cuidado lo efectuamos también en la planta de Mercedes” para remarcar que “se paga al contado y no se embarga el futuro de los mercedinos, hace 20 meses que asumimos y estamos dando un gran cambio integral de nuestra ciudad y necesitamos que nos apoyen para seguir trabajando cada vez mejor para los vecinos de6 nuestra ciudad” sostuvo.

Quien también estuvo presente, fue el Presidente del Concejo Deliberante, Matías Dematei, que afirmó “es una alegría ver cómo nos vamos capitalizando a través de las buenas gestiones. Se agarró un municipio endeuda0do y hoy tenemos un municipio con 45 nuevas máquinas y sin endeudar a los vecinos en tan sólo un año y medio y esto nos abre un panorama para poder seguir trabajando” comentó.

►Vehículos

Los minibuses están equipados pantalla de video, sonido, luces led, aire acondicionado, lo último en seguridad y un confort ejecutivo. Poseen casi 10m de largo y amplia bodega de carga.

La presentación incluyó un pequeño viaje por el radio céntrico de la ciudad donde los medios, funcionarios y hasta vecinos disfrutaron del “viaje” inaugural de los nuevos buses adquiridos por la Municipalidad de Mercedes.