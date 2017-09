El municipio comienza con el zanjeo

El Intendente estuvo presente para dar comienzo a la obra. También están trabajando en los barrios Marchetti, Facundo Quiroga y Paris Giannini entre otros.

Las cuadrillas de zanjeo y limpieza continúan trabajando en distintos puntos de la ciudad. La Municipalidad de Mercedes sigue de cerca los procesos. Ustarroz visitó a los vecinos del Barrio Malvinas donde juntos pudieron supervisar las obras. Igual medida ya se tomó en Marchetti, Facundo Quiroga, Paris Giannini, entre otros, destacaron desde la Comuna.

Carmen, vecina de calle 53 y 16, comentó ante las cámaras que “hace muchísimos años que no pasaba nada. Estábamos abandonados. Esperamos que salga adelante el barrio. Acá nada de nada, como si no existiera Malvinas. Cuando llovía si salía el camión (propiedad de su familia) teníamos miedo que nos denuncien porque podíamos romper la calle con el barro al no haber zanja.” contó la vecina que vive a metros de la esquina y del famoso “zanjón” de la 16.

Por su parte, el primer mandatario local, expresó que “corroboramos que las obras se hacen y como corresponde. Le contábamos a Carmen y a todos los vecinos que llevó tiempo porque el municipio compró máquinas, camiones, herramientas que antes no teníamos y ahora estamos en mejores condiciones de hacer como se debe las distintas tareas de mejora y mantenimiento”

Ustarroz más adelante comentó que “estamos al lado del zanjón de la 16, es un sector inundable, y con los vecinos vamos planificando para que sea en toda la zona, para poner caños, para que lo cuidemos luego juntos y la verdad que dialogando terminamos muy satisfechos” mientras se observaba la labor de la retropala a cargo de la nueva cuadrilla de zanjeo.

Carmen también expresó que es importante que no salga el agua de la zanja, porque eso permite cuidar la calle que tiene un alto tránsito. “Es terrible como pasan coches, motos, es lindo poder tener arreglado porque es muy transitada” dijo la vecina“.