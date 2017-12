“Hay mucha madurez y mesura en esta composición del HCD”

Así lo expresó el diputado nacional Carlos Selva en el marco de su asistencia a la sesión preparatoria de este jueves • Acompañó al concejal de su fuerza, Carlos Milhomme y destacó la importancia de la jornada

El diputado nacional Carlos Selva estuvo presente en la sesión preparatoria del día jueves.

Consultado sobre su presencia en el lugar destacó: “no solo vine a acompañarlo a Carlos (Milhomme) lo que es un orgullo como siempre, sino que siempre vengo porque la importancia del hecho que aconteció ahora quizás no está en la dimensión de la sociedad”.

Selva remarcó que “el Concejo Deliberante son las personas que definen cómo va a crecer la ciudad, cómo va a ser el sistema de seguridad, entre otras cuestiones y a veces hay una mirada del concejal que va más relacionada con la cercanía con la ciudadanía. Pero hay otro rol que no se mira en su dimensión que tiene que ver en cómo es nuestra calidad de vida y en esta composición el HCD tiene que ser un contralor del Ejecutivo. No un opositor” y agregó: “en ese sentido hay una composición que se crea nueva; era obvio que se diera un cambio de autoridades porque el bloque mayoritario y que ganó las elecciones iba a pretender poner la responsabilidad del Concejo bajo la conducción. Pero creo que hay mucha madurez y mesura como para que no se vuelva a vivir lo que en algún momento: un HCD con gente que solo pretendía destituir al intendente, como me tocó vivir. Esto no es lo mismo y creo que el intendente tiene la tranquilidad de que ha evolucionado, cambiado y que los personajes son otros”.

“Creo que hay un desafío que uno, modestamente, con su presencia pretende convalidar. La importancia del hecho institucional se produjo hoy en Mercedes”, concluyó.