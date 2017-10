Micaela Agostini presentará “Mónica Beatriz”

La escritora Micaela Agostini presentará su primera novela llamada “Mónica Beatriz”, editada por el octavo loco • El lanzamiento será este viernes 27 a las 19.30 en el Honorable Concejo Deliberante y cuenta con el apoyo de la Dirección de Cultura.

Llega a horario, con su andar parisino y despojada del tiempo y el espacio. Elige una mesa al aire libre y pide un jugo de naranja. Saluda. Se peina. Ha vuelto una vez más a su Mercedes natal. Su vida, ahora, transcurre en París. Micaela Agostini no ha perdido su costumbre mercedina de sonreírle a los extraños. Entonces nos sonríe. Esta visita es especial: llega para presentar su propia novela, una sátira política protagonizada por una mercedina excéntrica, verborrágica y teñida: Mónica Beatriz.

Hacía muchos años que la escritora estaba trabajando con esta idea que nació producto de la añoranza a la tierra donde nació. Todo comenzó siendo un blog. Luego, un sueño. El sentido de reconfigurar el formato la condujo a discutir con ella misma y durante largas horas las intenciones de la trama. Lectura y corrección. Y otra vez la lectura. Y otra vez la corrección.

Mónica Beatriz sufrió una traición que la llevó a entender que la vida tiene claros y oscuros. Por eso, decidió salir del anonimato y pasar a ser una figura pública. Quiere poder. Busca poder. Necesita vengarse. Sabe que lo tiene que hacer desde adentro del sistema. Tal vez, el sentido de revancha pueda más que su deseo de mezclarse entre los integrantes de la high society. Es curiosa y temperamental. Se ha convertido en una señora irreverente, cínica y controladora. Pero todo su ímpetu la doblega. Transforma las emociones, reacciona a los estímulos y genera una nueva manera de ver su propio mundo. Ya no es lo que era. Ahora, Mónica Beatriz es una señora adinerada que intenta manejarse con los códigos de las clases altas. Los mismos que aún desconoce. Y desde ese lugar, se postula como candidata a intendenta de la ciudad.

Para Micaela, la creación del personaje fue otro proceso de satisfacción. Se siente cerca de Mónica, pero no está dentro de ella. No es ella. No la padece. La protagonista tiene vuelo propio y genera amor y odio en una misma línea. Va buscando su espacio en un andar de torpezas continuas y complejos sin resolver. Así se presenta en todo su esplendor la candidata.

La novela fue editada por “El 8vo. loco”, y pertenece a una colección llamada “Fuera de serie”, compuesta por autores de renombre como Esther Cross, Roberto Amigo, Juan Odriozola, Rocco Carbone, Ezequiel Alemian y Nadia Volonté, entre otros.

La presentación, acompañada y apoyada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Mercedes, se hará en el Concejo Deliberante el viernes 27 a las 19.30 y estará coordinada por Gabriela Florella y Marcos Tabossi.

Para Agostini, la novela representa lo que representa la parte más minimalista del ser Argentino: el acto escolar, los supermercados chinos, la novela de las dos de la tarde, la oposición campo-ciudad, etc. Y en Mónica Beatriz existe ese imaginario perpetuo de condiciones exclusivas que van de la mano con sus avances políticos.

Mónica Beatriz es una novela divertida y atrapante, donde abunda la acción y los diálogos profundos y por sobre todo, donde cada mercedino puede reconocerse en el trajín de lo cotidiano, aunque la reminiscencia provenga desde muy lejos, en la París actual de Micaela, que ahora se levanta, saluda y se va.