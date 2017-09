El MIC preocupado por basura en el corralón

El candidato a concejal por el partido MIC, Hugo Valenzuela estuvo reunido con los vecinos de la zona cercana al corralón municipal. Piden que “desde el municipio se de una solución urgente a este problema y no esperar tres meses más”

El candidato a concejal por el partido MIC, Hugo Valenzuela estuvo reunido con los vecinos de la zona cercana al corralón municipal y junto ellos recorrió el lugar, observando el estado en que tienen que vivir por la problemática del basural a cielo abierto que hay en el lugar. Al respecto, el candidato señaló: “los vecinos se comunicaron con nosotros por la problemática que todavía tienen que es el basural que hay dentro del corralón municipal. El año pasado me reuní con el señor Bertera por este inconveniente y reconoció el problema. Sin embargo, la solución no llegó con el agravante de que ahora también hay restos de la poda de los árboles. Eso es problemático no solo para los vecinos sino también para los trabajadores. Las condiciones en las que está el corralón hacen que también surjan roedores”.

“Recordemos que en la zona hay un jardín de infantes y una escuela muy cerca del corralón; que la basura contamina el suelo, el agua, el aire y es perjudicial para la salud pública. Es una vergüenza que en el siglo XXI tengamos un basural abierto adentro de la ciudad. Esperamos que desde el municipio se de una solución urgente a este problema y no esperar tres meses más”, concluyó.