El MIC con la incertidumbre del piso

Todavía no pudieron constatar si alcanzaron el 1.5% de los votos necesarios para competir en octubre • De todas maneras no se desaniman y aseguran que seguirán siendo “la voz de la gente” independientemente de un cargo público.

La fuerza vecinal, que este año no tuvo tan buena elección fue el MIC que llevó como primer precandidato a concejal a Hugo Valenzuela. Y es que todavía perdura la incertidumbre, hasta que se dé el escrutinio final de los votos sobre si serán competidores de las generales de octubre ya que no es claro si alcanzaron el 1.5% de votos requeridos.

Al respecto, Valenzuela señaló: “Estamos viviendo estos días con la esperanza de pasar las PASO. En lo particular no me quiero volver loco, y esperamos estos diez días que se nos hacen eternos para conocer el resultado definitivo”.

“De todas maneras vamos a seguir presentado proyectos. Estoy terminando algunos expedientes a presentar y continuaremos la labor que venimos haciendo de recorrer los barrios, charlar con los vecinos, presentar las necesidades ante el Concejo porque somos la voz de ellos ocupemos o no un cargo”, aseguró.

En cuanto a números en sí, Valenzuela reconoció que “no fue el resultado que esperábamos claramente. Hemos recorrido mucho los barrios, presentamos proyectos y esperábamos un mayor acompañamiento en ese sentido. Para mí los vecinos no pensaron a nivel local a la hora de votar sino que lo hicieron a nivel nacional porque esto no fue una derrota para el intendente. Se pensó a nivel nacional y se olvidaron dónde viven”.

Respecto de la otra fuerza vecinal que se postuló este año y que alcanzó el piso holgadamente, el precandidato expresó: “Me parece muy bien que el otro vecinalismo que se conformó haya tenido su caudal de votos y pasado el piso”.

Mientras que consultado a si ello refería una autocrítica manifestó: “Nosotros venimos desde hace tiempo, pero hace dos años atrás tuvimos una ruptura partidaria por la que los pocos que quedamos tuvimos que reconstruir el partido. Hay gente que todavía piensa que el concejal que está en el HCD, que se fue del MIC sigue estando en el partido. No quiero echarle la culpa a él de los votos que nos dieron o no, pero sí quiero remarcar que la fuerza se renovó y quizás faltó que nos conocieran un poco más. No somos gente visible públicamente, sino que comenzamos a hacerlo ahora. Con el tema de la propaganda no hicimos gran campaña, solo pusimos un atril, algunos carteles y nada más. Nuestra campaña fue recorrer los barrios más que nada, y teniendo en cuenta además que todos somos trabajadores y tuvimos que trabajar en los momentos que podíamos”.

Finalmente, agradeció a los vecinos que los apoyaron y a los que compartieron la lista con él.

En expectativa

En cuanto a cómo continuarían trabajando en cualquiera de los dos escenarios que podrían darse para la agrupación manifestó: “Vamos a seguir trabajando como hasta ahora. Y si pasamos las PASO vamos a seguir charlando con los vecinos, analizar dónde no pudimos llegar con nuestras propuestas y empezar a trabajar de vuelta cómo lo veníamos haciendo, escuchando a la gente y buscando que su voz se escuche en el HCD. Esperamos pasar octubre con más caudal de votos”.

“Y si no pasamos las PASO, vamos a seguir adelante como hemos hecho hasta ahora. En definitiva los votos que en agosto nos dieron los vecinos, son de ellos no nuestros. El MIC no va a acompañar a ninguna lista de candidatos de ninguna otra fuerza. En todo caso cada vecino definirá hacia dónde volcar su voto en octubre”, concluyó.