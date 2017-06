Mercedinos continúan con paso firme a los regionales de los bonaerenses

Esta semana se jugaron 40 partidos de handball para determinar a los equipos que pasan a la siguiente etapa • Por estos días será el turno de la disciplina al atletismo en todas sus ramas y categorías • La próxima semana se conocerán las fechas de la etapa regional

Durante la semana que pasó se continuó con la actividad de la etapa local de los juegos bonaerenses. Esta vez fue el turno del handball, con más de 40 partidos disputados en el predio del ex Martín Rodríguez donde se encuentra la Dirección de Deportes. Fue en la categoría escolar de donde salieron los ganadores que estarán representando a nuestra ciudad, en la etapa regional.

En la rama de masculinos los equipos ganadores fueron en sub 14, escolar no federado los alumnos del colegio San Patricio, en escolar abierta los alumnos del Instituto Camila Rolan, sub 16 los alumnos del colegio Parroquial y en sub 18 los alumnos del Colegio San Antonio.

En la rama femenina, los equipos ganadores fueron en sub 14, escolar no federado las alumnas del Instituto Camila Rolón, en escolar abierta las alumnas del Colegio Santa María, al igual que en sub 16 y en sub 18 las representantes del Colegio San Patricio.

También al finalizar la semana se comenzó con la competencia de fútbol 11, aunque la lluvia del día jueves sólo permitió jugar un partido donde los alumnos del Colegio Parroquial le ganaron a los alumnos de la escuela de Altamira por 2 a 1.

Ya durante el viernes y con el clima a favor se pudo continuar con la actividad programada para el día jueves, sin embargo sin tener aún los resultados de las finales ya que se postergaron para el día jueves 15 de junio.

La coordinadora de Deportes, Mariana Saboredo se refirió a lo que se viene en la ciudad: “La semana entrante, ya la última de la competencia local, tendrá como disciplina al atletismo en todas sus ramas y categorías, siendo el ultimo deporte a disputarse el reciente agregado en estos juegos bonaerenses el fútbol playa”.

Regionales

La semana que se inicia permitirá conocer todas las fechas de la etapa regional, la cual tendrá lugar desde el 16 de junio al 5 de septiembre en diferentes localidades vecinas. Siendo locales en fútbol femenino, fútbol 11, aquatlon, tenis de mesa y voley femenino

“Desde la Dirección de Deportes se agradece a los clubes que prestaron sus instalaciones para poder realizar esta etapa local” expresaron tanto Silvestre como Saboredo, mostrando la excelente relación existente y el compromiso asumido por los distintos actores sociales e institucionales hacia el deporte y el desarrollo de los jóvenes mercedinos.

Desde la misma cartersa también aprovecharon para “felicitar a los profesores, quienes dedican tiempo extra para que sus alumnos puedan estar presentes en cada una de las instancias. Este año hemos superado la cantidad de inscriptos y esperamos que se vean los frutos en la ciudad de Mar del Plata, en la etapa final”, destacó Saboredo

Expectativas

Como cada vez que se efectúan este tipo de competencias las expectativas son amplias y con toda la ilusión de que los jóvenes deportistas locales puedan tener la mejor de las experiencias que son sumamente formativas.