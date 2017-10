Massa en el Hospital de Ituzaingó: “Las obras no tienen color político”

Así lo expresó el diputado nacional y candidato a senador Sergio Massa, durante su visita al partido bonaerense de Ituzaingó. “Vamos al Congreso a pelear para que aparezca la plata y se termine”, dijo.

Así lo expresó el diputado nacional y candidato a senador Sergio Massa, durante su visita al partido bonaerense de Ituzaingó. Allí, el líder de la fuerza 1País recorrió el centro comercial de la calle Brandsen, donde dialogó con vecinos, comerciantes y docentes, para luego acercarse hasta el Hospital del Bicentenario, el cual nunca se terminó y sin embargo, fue inaugurado en cinco oportunidades.

De visita en el partido bonaerense de Ituzaingó, y luego de dialogar con vecinos y comerciantes en el centro de la ciudad, Sergio Massa se dirigió al inconcluso Hospital del Bicentenario, el cual a pesar de no haber sido finalizado nunca, fue inaugurado en cinco ocasiones y hoy, con las obras paralizadas, su futuro es incierto. En ese contexto, y acompañado por Carlos Acuña, primer candidato a concejal local, Massa manifestó: “Vinimos a comprometernos con un tema que es central. Hace nueve años que esta mole de cemento está en obra. Pasaron gobiernos, gobernadores, ministros de salud de un color y del otro, el Intendente no cambió nunca, y esto no se termina”.

Y añadió: “Esto es un hospital de 400 camas que no se termina porque no está incluido en el presupuesto nacional, que no se termina porque no están las partidas para los médicos, los enfermeros y los insumos. Nosotros vinimos a asumir un compromiso, y es que vamos a pelear para que esté la plata incluida en el presupuesto para ponerlo en marcha. Esta obra es un icono de la ineficiencia y el fracaso del Estado a la hora de cuidar a la gente”.

Al ser consultado sobre el estado actual del hospital, Massa enfatizó: “El problema al que se enfrentan los vecinos de Ituzaingó es la idea de que el color político define si se termina o no se termina una obra. Las obras no tienen color político. Hay que terminar con esa idea del amigo-enemigo que destruye la posibilidad del crecimiento de la Argentina. Ningún país se desarrolló en un clima de división y de uso del Estado como botín de guerra político”.

En diálogo con medios, el candidato a senador por la fuerza 1País se refirió a los hechos de inseguridad que golpean al conurbano bonaerense: “Duele ver verdulerías, farmacias, y pescaderías, que parecen cárceles. La gente vive con miedo, porque no hay seguridad”, por eso Massa indicó: “Sería bueno que la ex presidenta nos cuente si sigue pensando que la inseguridad es una sensación, porque si es una sensación, los que vivimos en el Gran Buenos Aires sabemos que es una sensación espantosa, y lo digo con la autoridad de haber llevado adelante una política que tuvo resultados, y que nos permite demostrar con números que el delito en Tigre se redujo en un 80%, con cámaras, botones de pánico, sistemas de alerta y sistema de monitoreo satelital de móviles”.

Massa también se refirió a la propuesta de 1País en materia de reducción de impuestos: “No queremos que el Estado se quede sin financiamiento, creemos que es tiempo de que empiecen a pagar quienes hoy no están pagando: dueños de bingos y casinos, mineras, y Bancos internacionales, que hoy eluden 30 mil millones de pesos al año, mientras un comerciante que no llega a fin de mes, porque le subió la luz y le subió el gas, tiene que aguantar le secuestren en impuestos parte de sus ganancias, de sus ventas, de sus trabajos”.

En esa línea, y en relación a los aumentos de tarifas, señaló: “También le vinimos a contar a la gente que cuantos más diputados y cuantos más senadores tengamos en el Parlamento después del 22 de octubre, más chances tenemos de imponer un límite a esta locura de que la luz, el agua y el gas aumentan más de lo que aumentan los sueldos. Por eso planteamos un límite con el Coeficiente de Variación Salarial”.

Por último, sostuvo: “El 22 de octubre no se vota Presidente, se vota cómo queda integrado el Congreso, que tiene que resolver cosas como este hospital, que son una vergüenza. Vamos al Congreso a pelear para que aparezca la plata y se termine”.