Luciano Villa apuesta fuerte al 2018

Después de agradecer el apoyo comunal y de toda la ciudad que le permitieron lograr el subcampeonato sudamericano, dijo estar listo para volver a ganar un lugar en la Selección Argentina 2017

El mercedino Luciano Villa continúa construyendo una destacada carrera deportiva.

Una vez más se reunió con el intendente Juan Ignacio Ustarroz quien le brindó todo su apoyo, ratificando el acompañamiento que desde la Comuna se hace hacia su figura, como así también a todos los deportistas locales, tanto individuales como grupales o clubes.

El deportista local contó detalles de cómo lograra el subcampeonato sudamericano.

Contó, además su última presentación, donde, según sus palabras, “esta fue una experiencia que sobrepasó mis expectativas técnicas y físicas porque me tocó pelear contra dos profesionales que no los vi hasta que terminó todo porque están con cabezal, son peleadores de primer nivel”, dijo, y luego narró que “la primera pelea fue contra uno de Río de Janeiro y la final fue contra “El Chacal” que es un ex campeón hasta 75 kilos. Estoy al nivel técnico y físico de ellos y para mí fue una gran satisfacción” confesó satisfecho el mercedeino.

Más adelante el deportista dedicado al Kick Boxing agregó que “gane la primera pelea, que fue durísima, el contrincante era muy alto , con las piernas largas y pateaba muy fuerte, a partir de lo que fue el segundo y tercer round se trató todo de trabar y golpear con las manos y la segunda pelea fue contra ‘El Chacal’, en esa al minuto de pelea se me filtró un recto de derecha de él y no llegué a cerrar con fuerza y me tocó la punta del cartílago de la nariz lo que desencadenó un gran sangrado” detalló, marcando técnicos y gráficos del combate para decir también que “estuvimos un rato largo tratando de frenar la hemorragia, pero no pudimos y me bajaron por decisión del médico”.

Ante las cámaras comentó además que “al pasar los años cada vez es más complicado entrar en la selección que se basa en puntos, hay que ganar, hay que clasificar para ganar puntos y los que suman cierta cantidad entran en el seleccionado. Ahora hay uno en Mar del Plata así que después de las fiestas planeo arrancar con todo con el entrenamiento para entrar de nuevo en la selección” refirió.

Por su parte, el intendente Dr. Juan Ignacio Ustarroz, narró que “a Luciano lo conocemos hace tiempo, vemos como viene entrenando y compitiendo con buenos resultados, ha traído varias medallas a la ciudad y como todo deportista que se destaca nosotros tratamos de colaborar con algo, la mayoría del recurso lo pone el deportista, pero el municipio siempre trata de ayudar en lo posible” destacó y afirmó “es una forma de incentivar el deporte de alto rendimiento en la ciudad. En su momento hicimos una cena al cual fueron muchos vecinos y hay cada vez más personas que practican el Kick Boxing y más allá del deporte que es un deporte duro no deja de ser un entrenamiento saludable para la gran cantidad de personas que lo practican. Para nosotros un orgullo que el represente a la ciudad y le vaya cada vez mejor”, destacó.