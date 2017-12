Los mercantiles reclaman pago y compensatorio por trabajar el domingo

El secretario general del SEC, Carlos Pallero adelantó que está hablando con la CEM y los comercios • “No pedimos que cierren los comercios, pedimos por los trabajadores”, dijo.

Con las tradicionales fiestas de fin de año llega un nuevo debate: el horario de cierre de los comercios. Y las conversaciones entre los trabajadores representados por la organización sindical y los empresarios se hacen nuevamente presentes. Hubo años o temporadas que las cosas resultaron más fáciles, pero en esta oportunidad, además de ser feriado el almanaque pone al 24 y al 31 de diciembre en la columna del domingo. “Hemos mantenido una reunión en la Cámara Económica. Las fechas este año nos complican un poco más, porque es domingo y es un día donde hay muchos comercios que ni siquiera abren de no ser por las Fiestas”, explicó Carlos Pallero titular del Sindicato de Empleados de Comercio. El dirigente mercantil remarcó que está siempre dentro del espíritu de la entidad, plantear la situación y buscar las soluciones a través del dialogo. En ese encuentro con la CEM, a la que asistieron Carlos Pallero y Diego Gerdo por la SEC, hablaron del horario de cierre y se planteaban alternativas que sea a las 16 o 17 horas, “quedamos a las 18, pero después entramos en una negociación por el domingo, porque nadie está obligado a ir a trabajar un domingo. La ley establece que si no es normal y habitual como puede suceder en los supermercados, el trabajador no está obligado. Ante esa situación, nosotros, además de pedirle que le pagaran el día como correspondía, que le dieran un franco durante la semana. Aparentemente no lo entendieron y pensaban que nosotros queríamos cambiar las horas extras del domingo, por un franco compensatorio. No es así. Pretendemos un reconocimiento al trabajador que no está obligado a ir a trabajar el domingo. Lo pedimos como un resarcimiento, sin pérdida de salarios”, explicó Pallero.

Trascendió que desde la Cámara le habían pedido que no saquen la rodante que habitualmente genera el sindicato, “porque le molestaba a los comerciantes, pero eso dependerá de la respuesta que podamos obtener respecto del franco que solicitamos. Y ese franco era el día que dispusiera la patronal, estamos esperando la respuesta. Es cierto también que la Cámara no concentra a todos los comerciantes, por cuanto creemos que va a ser complicado. Pero debe quedar bien claro que no cambiamos el domingo por un franco, el trabajador que va el domingo tiene que cobrar como corresponde”, remarcó Pallero.

Los dirigentes del gremio de comercio se juntarán el 24 y saldrán a recorrer la zona céntrica para tener en claro cuáles han sido los comercios que estuvieron abiertos ese día. “Nosotros comprendemos que es una fecha que puede haber más ventas, y no pedimos que cierren los comercios, porque si lo atienden los dueños que estén hasta la hora que quieran, nosotros pedimos por los trabajadores…”, aseguró el Secretario General, que en cada fin de año se encuentra con esta problemática.

Arrancó la Colonia

El domingo pasado comenzó la temporada de pileta en el centro recreativo ubicado en calle 132. En tanto este lunes comienza la colonia de Vacaciones que será gratuita para los hijos de los afiliados, pero deben llevarlos e ir a buscarlos, es decir no hay transporte por razones operativas y de costos. Esta colonia será de cuatro horas diarias y se extenderá hasta el 26 de enero.